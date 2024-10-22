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Удар РФ по Запоріжжю 21 жовтня: Кількість поранених зросла до 20

Збільшилася кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя 21 жовтня

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених внаслідок російського удару по житловому кварталу напередодні, 21 жовтня. 

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість поранених від вчорашнього ворожого обстрілу Запоріжжя збільшилася до 20 людей", - зазначив він. 

У лікарнях перебуває 11 людей, серед них і 8-річна дитина. Усі постраждалі у стані середньої тяжкості.

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Нагадаємо, 21 жовтня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Згодом очільник області повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя, три людини загинули. 

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Запоріжжя (2296) обстріл (29206)


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