Окупанти за день понад 20 разів атакували Нікопольщину: Один загиблий і один поранений, пошкоджено будинки, стадіон, АЗС, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Російські війська здійснили понад 20 атак протягом дня 22 жовтня на Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив дронами-камікадзе та артилерією.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
"Наслідки терору трагічні. Загинув чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким. Є й поранений. Йому надали всю необхідну меддопомогу", - написав він.
Крім того, внаслідок російських атак виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджено інфраструктуру, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, парник, авто. Також понівечені стадіон, дві АЗС. Зачепило газогони та лінії електропередач.
Як додав глава ОВА, вдень оборонці неба знищили на Дніпропетровщині ворожий розвідувальний дрон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти обстріляли з артилерії Марганець, унаслідок чого загинув 74-ріний чоловік. У Нікополі через російську атаку є постраждалий, якому 76 років.
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