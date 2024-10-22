Рашисти обстріляли Марганець та Нікополь: є загиблий і поранений. ФОТО

Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії Марганець у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Марганці загинув 74-ріний чоловік.

"У самому ж райцентрі є постраждалий, якому 76 років. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У потерпілого осколкові поранення обох ніг. Це все наслідки ворожих артобстрілів. Є й руйнування - пошкоджене житло", - йдеться у повідомленні.

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