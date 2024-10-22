Рашисты обстреляли Марганец и Никополь: есть погибший и раненый. ФОТО

Сегодня, 22 октября 2024 года, войска РФ обстреляли из артиллерии Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Марганце погиб 74-летний мужчина.

"В самом же райцентре есть пострадавший, которому 76 лет. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего осколочные ранения обеих ног. Это все последствия вражеских артобстрелов. Есть и разрушения - повреждено жилье", - говорится в сообщении.

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