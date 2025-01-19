Рашисты ночью обстреляли село на Харьковщине: повреждены дома, был пожар

19 января 2025 года в 03:04 ночи войска РФ обстреляли с. Хотимля Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела возник пожар, повреждены дома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки:

18:11 Харьковский р-н, Высочинская ТГ, с. Высокий. Вследствие вражеского удара Искандер-М горело перекрытие крыши трехэтажного здания. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, легковые автомобили. Пострадала женщина.

17:08 Изюмский р-н, Боровская ТГ. В результате обстрела повреждена нежилая инфраструктура.

15:49 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела БПЛА "Молния" поврежден 1 частный дом.

12:33 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Борщевка. Попадание обломков ракеты в землю в результате сбивания. Без пострадавших.

09:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела поврежден 1 частный дом, автомобиль и мотоцикл.

