РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости
786 0

Рашисты ночью обстреляли село на Харьковщине: повреждены дома, был пожар

наслідки ворожих обстрілів Харківщини

19 января 2025 года в 03:04 ночи войска РФ обстреляли с. Хотимля Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела возник пожар, повреждены дома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки:

  • 18:11 Харьковский р-н, Высочинская ТГ, с. Высокий. Вследствие вражеского удара Искандер-М горело перекрытие крыши трехэтажного здания. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, легковые автомобили. Пострадала женщина.
  • 17:08 Изюмский р-н, Боровская ТГ. В результате обстрела повреждена нежилая инфраструктура.
  • 15:49 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела БПЛА "Молния" поврежден 1 частный дом.
  • 12:33 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Борщевка. Попадание обломков ракеты в землю в результате сбивания. Без пострадавших.
  • 09:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате обстрела поврежден 1 частный дом, автомобиль и мотоцикл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики используют импровизированные плавсредства, чтобы переправиться через Оскол на Харьковщине, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

обстрел (29146) Харьковская область (1489) Чугуевский район (204) Хотомля (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 