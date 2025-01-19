Оккупанты нанесли более 350 ударов по Запорожской области за сутки: повреждены дома и объекты инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли 351 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне атаковали область ракетами, с авиации, БпЛА различной модификации, из РСЗО и артиллерии.
Так, войска РФ осуществили:
- 2 ракетных удара по Запорожью.
- Враг обстрелял из авиации Новодаровку.
- 198 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
- 2 обстрела РСЗО накрыли Пятихатки и Гуляйполе.
- 148 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.
Сообщается, что поступило 127 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
