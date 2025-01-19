Удар РФ по Запорожью: один человек погиб, 12 ранены
Один человек погиб и еще 12 ранены в результате удара войск РФ по Запорожью утром 18 января 2025 года.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг совершил 2 ракетных удара по Запорожью.
Ранее сообщалось, что до 12 возросло количество пострадавших в Запорожье, один человек считается пропавшим без вести.
Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль