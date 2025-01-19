Удар РФ по Запорожью: один человек погиб, 12 ранены

Один человек погиб и еще 12 ранены в результате удара войск РФ по Запорожью утром 18 января 2025 года.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг совершил 2 ракетных удара по Запорожью.

Ранее сообщалось, что до 12 возросло количество пострадавших в Запорожье, один человек считается пропавшим без вести.

Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.