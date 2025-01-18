Удар РФ по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело мужчины, поисково-спасательные работы продолжаются. ФОТОрепортаж
В Запорожье на месте ракетного удара оккупантов из-под завалов достали тело мужчины.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье: продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара.
Чрезвычайники деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 18:00 в результате вражеского удара по объектам критической инфраструктуры областного центра пострадали 10 человек.
К поисковым работам привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).
Также в ГСЧС добавили, что информация о пострадавших сейчас уточняется. Известно, что под завалами находится еще один человек.
На месте работают 28 спасателей и 6 единиц техники.
Информацию о погибшем подтвердил и председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
"По состоянию на сейчас, есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке в результате сегодняшнего вражеского обстрела. ГСЧС деблокировали тело мужчины из-под завалов", - написал он.
Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.
