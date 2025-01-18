РУС
Удар РФ по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело мужчины, поисково-спасательные работы продолжаются. ФОТОрепортаж

В Запорожье на месте ракетного удара оккупантов из-под завалов достали тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье: продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Чрезвычайники деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня

Смотрите: Удар РФ по Запорожью: поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. ФОТОрепортаж

Отмечается, что по состоянию на 18:00 в результате вражеского удара по объектам критической инфраструктуры областного центра пострадали 10 человек.

К поисковым работам привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня

Также в ГСЧС добавили, что информация о пострадавших сейчас уточняется. Известно, что под завалами находится еще один человек.

На месте работают 28 спасателей и 6 единиц техники.

Смотрите также: Зеленский о сегодняшнем обстреле: есть жертвы в центре Киева, в Запорожье люди могут находиться под завалами. ВИДЕО

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня
Удар РФ по Запоріжжю 18 січня
Удар РФ по Запоріжжю 18 січня
Удар РФ по Запоріжжю 18 січня
Удар РФ по Запоріжжю 18 січня

Информацию о погибшем подтвердил и председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"По состоянию на сейчас, есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке в результате сегодняшнего вражеского обстрела. ГСЧС деблокировали тело мужчины из-под завалов", - написал он.

Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.

