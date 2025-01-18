РУС
Удар РФ по Запорожью: поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. ФОТОрепортаж

В субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атаки значительные повреждения получил Свято-Андреевский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщил религиовед Сергей Шумило, передает Цензор.НЕТ.

"Это тот самый собор, в котором местный правящий митрополит Лука (Коваленко) до сих пор (на третьем году войны) поминает московского патриарха-святотатца Кирилла Гундяева. Лука один из тех иерархов УПЦ (МП), который на Арх. Соборе в Феофании в мае 2022 года выступал категорически против окончательного отделения УПЦ от Московского патриархата", - отметил Шумило.

Обстріл Запоріжжя 18 січня: Свято-Андріївський собор УПЦ МП пошкоджено
Обстріл Запоріжжя 18 січня: Свято-Андріївський собор УПЦ МП пошкоджено

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сегодняшнем обстреле: есть жертвы в центре Киева, в Запорожье люди могут находиться под завалами. ВИДЕО

Местное издание "5 Редакция" сообщило, что в результате обстрела собора погибших нет.

На опубликованных в Сети кадрах видны серьезные повреждения помещения собора из-за падения потолка, а также изуродованный фасад.

Как пишет "Суспільне", священник Ярослав Попов рассказал, что во время российской атаки внутри собора находился сторож - мужчина не получил ранений. В результате обстрела Запорожья помещение собора повреждено как снаружи, так и внутри.

Удар по Запорожью

Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, 8 раненых, повреждены дома.

Читайте также: Удар РФ по Запорожью 8 января: количество погибших возросло до 14 человек

Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП
