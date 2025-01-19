До 12 выросло количество пострадавших в Запорожье, один мужчина считается пропавшим без вести
В Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на город 18 января.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его данным, сейчас известно об одиннадцати раненых и одном погибшем.
"В больницах сейчас три человека - две женщины и мужчина. Тело 63-летнего мужчины спасатели достали из-под завалов", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что еще один 27-летний мужчина считается пропавшим без вести.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших снова увеличилось.
"По состоянию на 23:30 количество пострадавших от утреннего вражеского удара возросло - 12 человек обратились за помощью к врачам", - отметил он.
Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.
