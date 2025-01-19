РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости
1 692 0

До 12 выросло количество пострадавших в Запорожье, один мужчина считается пропавшим без вести

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня

В Запорожье увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на город 18 января.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его данным, сейчас известно об одиннадцати раненых и одном погибшем.

"В больницах сейчас три человека - две женщины и мужчина. Тело 63-летнего мужчины спасатели достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что еще один 27-летний мужчина считается пропавшим без вести.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших снова увеличилось.

"По состоянию на 23:30 количество пострадавших от утреннего вражеского удара возросло - 12 человек обратились за помощью к врачам", - отметил он.

Смотрите: Удар РФ по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело мужчины, поисково-спасательные работы продолжаются. ФОТОрепортаж

Напомним, утром в субботу, 18 января, российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью.

Автор: 

Запорожье (2739) обстрел (29146) Запорожская область (3447) Запорожский район (217)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 