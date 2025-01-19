РУС
Новости
1 919 23

Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа: режим прекращения огня вступил в силу в 11:15

Перемир’я в секторі Гази

Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Это произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены сегодня.

"Согласно условиям освобождения заложников, режим прекращения огня первого этапа в Газе вступит в силу в 11:15 (аналогично по Киеву)", - говорится в сообщении.

Читайте также: ХАМАС срывает мирное соглашение с Израилем, - офис Нетаньяху

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Автор: 

Израиль (2089) Сектор Газа (184) Хамас (197)
Топ комментарии
+4
Якщо не потрібен мир від Трампа, тоді всіх на мінімалку починаючи з депутатів закінчуючи "бідними" лікарями, 1 трлн. пенсійного фонду теж на армію. Бо Трамп грошей недасть, тягар війни мають нести всі а не 10% загнаних лохів.
19.01.2025 12:23 Ответить
+2
Ізраїль копає собі могилу...
19.01.2025 11:48 Ответить
+2
Я думал,Нетаньяху в последний момент соскочит.Все к лучшему,раз Газа за три дня не прокатила,то надо было уже давно заканчивать.
19.01.2025 12:04 Ответить
19.01.2025 11:48 Ответить
Мабуть Ізраїль погодився на перемир'я лише тому, що США вза заставляють його це зробити.Якщо Ізраїль би не погодився на пропозицію США, то мабуть американці .пригрозили лишити його фінансової і війскової допомоги....???
19.01.2025 12:04 Ответить
По-перше, це лише чутки. По-друге, а чи так потрібна Ізраїлю американська допомога? І чи допомога це взагалі, а не просто взаємовигідна торгівля? Ізраїль це далеко не Україна, і ті терористичні угруповання не йдуть ні в яке порівняння з рашкою.
19.01.2025 12:19 Ответить
По-друге, а чи так потрібна Ізраїлю американська допомога?-Якщо Ізраїлю не потрібна американська допомога.тоді для чого Ізраїлю статус основного союзника США .від якого відмовилися зелені слуги в Україні проголосувавши протів звернення до конгресу США за отриманням такого статусу.І як без американської допомоги ізраїльське ППО справилось би з іранськими ракетами ,котрі збивали США.Як Ізраїль без США .створив би."Залізний купол" для захисту повітряного простору Ізраїлю...???
19.01.2025 13:51 Ответить
Ну, чи справилася б ізраїльска ППО-це можна лише гадати. В будь якому випадку, це-оборона, а не атака. Але якщо Ізраїль зараз не знищить цю ракову пухлину, наступного разу загине вже не 1200, а 2400, а то і 5000 ізраїльтян.
19.01.2025 13:56 Ответить
Ізраїль так живе воює вже 70 років. Нічого нового і в цій війні.
19.01.2025 13:09 Ответить
А МІГ би її закінчити раз і назавжди!
19.01.2025 13:34 Ответить
Щоб закінчити її раз в назавжди треба знищити іслам як релігію по всьому світу. А це неможливо.
19.01.2025 16:49 Ответить
Ізраїлю треба повернути своїх людей. А перемир'я араби самі порушать, це не проблема.
19.01.2025 13:39 Ответить
19.01.2025 12:04 Ответить
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі.

Станом на вечір суботи Ізраїль не отримав списку імен перших трьох заручників, які мають бути звільнені в неділю, у зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що без цього списку угода про припинення вогню не буде чинною.
19.01.2025 12:07 Ответить
Вже передали списки.
19.01.2025 12:39 Ответить
нас методично готують для капітуляції!
бо, як що вже сам ізраїль вимушений дослухатися до трампа, то хто ми такі, взагалі.
19.01.2025 12:17 Ответить
Якщо не потрібен мир від Трампа, тоді всіх на мінімалку починаючи з депутатів закінчуючи "бідними" лікарями, 1 трлн. пенсійного фонду теж на армію. Бо Трамп грошей недасть, тягар війни мають нести всі а не 10% загнаних лохів.
19.01.2025 12:23 Ответить
Там проблема не в Трампі. Проблема з мудрим ізраїльським народом. Для них пріорітет не перемога, а повернення заручників. Там така шиза в головах. І що найбільш дивує, що начгенштабу в перших рядах пацифістів-пораженців.
19.01.2025 12:27 Ответить
Я вам більше скажу - незабаром так і буде.
19.01.2025 13:11 Ответить
Несиметрично. Араби сьогодні сидять у своїй "автономії" і не вписують у свої володіння Ашкелон чи Беєр-Шеву.
19.01.2025 13:43 Ответить
Израиль сдулся.
19.01.2025 12:27 Ответить
Стратегія Ізраїлю. Якщо війна триває більше місяця - краще сидіти і чекати миру. Щоб не гинули солдати. Як воюють араби ви бачили на прикладі армії Асада. На Близькому Сході всі війни це імітація війни.
19.01.2025 12:35 Ответить
Байден по факту може сказати, що це його заслуга
Хоча є співпадіння - після поразки на виборах: допомога збільшилась в 2 рази, наклали реальні санкції, і т.п.

Якщо Трамп за капітуляцію - то йому дійсно достатньо 24 години після вступу на посаду.
Якщо план в іншому - то 24 години замало
Скоріш за все остаточного плану поки немає
19.01.2025 13:02 Ответить
Не певен. У 1948 Ізраїль ледь встояв, коли на нього 5 (якщо не помиляюсь) арабських країн напали.
19.01.2025 13:45 Ответить
Очікуємо і в нас.
19.01.2025 16:50 Ответить
 
 