Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа: режим прекращения огня вступил в силу в 11:15

Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Это произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены сегодня.

"Согласно условиям освобождения заложников, режим прекращения огня первого этапа в Газе вступит в силу в 11:15 (аналогично по Киеву)", - говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.