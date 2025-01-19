Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа: режим прекращения огня вступил в силу в 11:15
Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Это произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены сегодня.
"Согласно условиям освобождения заложников, режим прекращения огня первого этапа в Газе вступит в силу в 11:15 (аналогично по Киеву)", - говорится в сообщении.
Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.
Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на вечір суботи Ізраїль не отримав списку імен перших трьох заручників, які мають бути звільнені в неділю, у зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що без цього списку угода про припинення вогню не буде чинною.
бо, як що вже сам ізраїль вимушений дослухатися до трампа, то хто ми такі, взагалі.
Хоча є співпадіння - після поразки на виборах: допомога збільшилась в 2 рази, наклали реальні санкції, і т.п.
Якщо Трамп за капітуляцію - то йому дійсно достатньо 24 години після вступу на посаду.
Якщо план в іншому - то 24 години замало
Скоріш за все остаточного плану поки немає