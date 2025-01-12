Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе до инаугурации 20 января, - Axios

В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Уиткофф отправился из Израиля в Катар "в рамках попытки Трампа в последнюю минуту надавить на все стороны, чтобы достичь договоренностей до 20 января".

Перед этим, 7 января, избранный президент США Трамп заявлял, что на Ближнем Востоке будет "ад", если ХАМАС не освободит заложников до момента его инаугурации.

Один из высокопоставленных израильских чиновников сказал, что Уиткофф передал премьер-министру Катара во время их встречи в Дохе 10 января, что Трамп хочет, чтобы сделка была заключена в течение нескольких дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

Также 11 января Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Другой высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Уиткофф несколько раз подчеркивал важность достижения этой цели до дня инаугурации Трампа во время консультаций с Нетаньяху и израильской переговорной командой.

Издание пишет, что по итогам встречи Нетаньяху поручил директору Моссада Давиду Барнеа и нескольким другим чиновникам немедленно отправиться в Катар для продвижения сделки.

Сейчас непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжаются при посредничестве Катара, Египта и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о прекращении огня в Газе - возможно последний шанс для достижения мира, - Блинкен