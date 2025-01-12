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Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе до инаугурации 20 января, - Axios

Спецпредставник Трампа прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню в Газі до інавгурації 20 січня

В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Уиткофф отправился из Израиля в Катар "в рамках попытки Трампа в последнюю минуту надавить на все стороны, чтобы достичь договоренностей до 20 января".

Перед этим, 7 января, избранный президент США Трамп заявлял, что на Ближнем Востоке будет "ад", если ХАМАС не освободит заложников до момента его инаугурации.

Один из высокопоставленных израильских чиновников сказал, что Уиткофф передал премьер-министру Катара во время их встречи в Дохе 10 января, что Трамп хочет, чтобы сделка была заключена в течение нескольких дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

Также 11 января Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Другой высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Уиткофф несколько раз подчеркивал важность достижения этой цели до дня инаугурации Трампа во время консультаций с Нетаньяху и израильской переговорной командой.

Издание пишет, что по итогам встречи Нетаньяху поручил директору Моссада Давиду Барнеа и нескольким другим чиновникам немедленно отправиться в Катар для продвижения сделки.

Сейчас непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжаются при посредничестве Катара, Египта и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о прекращении огня в Газе - возможно последний шанс для достижения мира, - Блинкен

Автор: 

Газа (53) Израиль (1930) Нетаньяху Биньямин (182) соглашение (1344) Хамас (185) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+20
А в них така традиція походу.

Якби трамп був копом - вмовляв би жертв забирати заяви : бо потерпілі своїм існуванням самі провокують злочинців
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12.01.2025 01:59
+13
А чого в Ізраїль, а не в Палестину або Іран?
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12.01.2025 01:34
+11
Треба бути останнім покидьком, щоб робити слова «за 24 години» лише для своєї перемоги на виборах
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12.01.2025 08:56
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Правила форума Совет форумчан
А чого в Ізраїль, а не в Палестину або Іран?
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12.01.2025 01:34 Ответить
А в них така традиція походу.

Якби трамп був копом - вмовляв би жертв забирати заяви : бо потерпілі своїм існуванням самі провокують злочинців
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12.01.2025 01:59 Ответить
«Американське законодавство містить важливий законодавчий акт, який називається Logan Act. Згідно з ним всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. За нашою інформацією, це єдина причина. », - сказав Тихий.
Так в Ізраїль можна відправити спецпредставника , а до нас - ні ...
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12.01.2025 01:52 Ответить
ЧЕГО !!!???
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12.01.2025 02:05 Ответить
смерть хамасу кацапському викормишу
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12.01.2025 02:38 Ответить
нічого не вирішить. Євреї стоятимуть до останнього в своїх вимогах стосовно Хамасу. і заручників.
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12.01.2025 02:44 Ответить
а що там якісь інші умови пропонують, пишуть же звільнення всіх заручників.
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12.01.2025 08:12 Ответить
Хто зна ....

"Видання пише, що за підсумками зустрічі Нетаньягу доручив директору Моссаду Давиду Барнеа і кільком іншим посадовцям негайно вирушити до Катару для просування угоди."
Джерело: https://censor.net/ua/n3529778
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12.01.2025 09:23 Ответить
А на болотах пєкла нє???
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12.01.2025 02:47 Ответить
Буде
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12.01.2025 03:13 Ответить
Це тільки в альтернативно розумного Трампа приїжджає спецпредставник до жертви конфлікту. До чого світ отупів. Що з людьми сталося?

...Тихо дивується тупості ********* світу...
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12.01.2025 02:51 Ответить
Трамп надсилав точно такого ж спецпредставника до жертви конфлікту в Україні, Волкера
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12.01.2025 03:15 Ответить
Дивуюсь альтернативно рзвиненим.
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12.01.2025 04:11 Ответить
В Україні цей надпотужний рудуй х*р за 24 години ні*уя не зміг і не зможе тому послав в Ізраїль де все вже давно вирішено. Вовкі х*йли дає 6 місяців фори на захват всіх территорій а Україні ні цента допомоги
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12.01.2025 04:16 Ответить
Треба бути малою дитиною, щоб сприйняти слова "за 24 години" БУКВАЛЬНО.
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12.01.2025 06:58 Ответить
Треба бути останнім покидьком, щоб робити слова «за 24 години» лише для своєї перемоги на виборах
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12.01.2025 08:56 Ответить
Трамп хоче, щоб угода була укладена впродовж кількох днів. А все тягнеться ще з 1917, а кінця і близько не видно.

Декларація Бальфура 1917 року була офіційною заявою, що містилася в листі від 2 листопада 1917 року міністра закордонних справ Великої Британії Артура Бальфура до одного з лідерів сіонізму та голови британської єврейської громади Вальтера Ротшильда, написаного для передачі до Сіоністської федерації Великої Британії та Ірландії, в якому виражалася «доброзичливість» британського уряду до сіоністських прагнень.
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12.01.2025 04:32 Ответить
Міністерство закордонних справ, 2 листопада 1917 р.

Шановний лорд Ротшильд!

Я маю честь передати Вам від імені Уряду Його Величності наступну декларацію, в якій висловлюється співчуття сіоністським прагненням євреїв, яка була подана на розгляд Кабінету міністрів і затверджена ним:

"Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення в Палестині національного дому для єврейського народу і докладе всіх зусиль для просування цієї мети; Ясно розуміється, що не повинно бути вжито жодних заходів, які могли б порушити громадянські та релігійні права існуючих неєврейських громад у Палестині або права та політичний статус, якими користуються євреї в будь-якій іншій країні».

Я був би дуже вдячний, якби ви довели цю Декларацію до відома Сіоністської федерації.

З повагою,

Артур Джеймс Бальфур.
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12.01.2025 04:34 Ответить
Декларація Бальфура була включена 24 липня 1922 року в текст британського мандату на управління Палестиною, затвердженого Лігою Націй. У 1945 році, коли замість Ліги Націй була створена Організація Об'єднаних Націй, в її статут була внесена стаття про збереження всіх мандатів Ліги Націй.
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12.01.2025 04:36 Ответить
BBC

К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.

Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.

На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину.
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12.01.2025 04:37 Ответить
Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.

К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь - лишь вдвое.
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12.01.2025 04:39 Ответить
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.
В результате «войны за независимость», 1948 года, как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
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12.01.2025 04:50 Ответить
В результате «войны за независимость», 1948 года, которую начали арабы, не признав решение ООН о разделе Палестины на два независимых государства. Арабы требовали отдать им всё, но проиграли. Проигравшая в войне сторона не имеет никаких прав. Тем более, что арабы до сих пор не признают право евреев на государство, до сих пор продолжают войну.
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12.01.2025 06:04 Ответить
саме тут доречно порівняти території які Ізраїлю нарізали в 1948 і які він займає зараз
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12.01.2025 10:13 Ответить
Ізраїль уважно вислухав і поклав.
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12.01.2025 04:57 Ответить
якщо він не зупинить за 24 години
-звертайтесь до ЗЕ
ЗЕ направить татарова-той за 10!! годин
всіх ворогів перестріляє!!
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12.01.2025 04:57 Ответить
Табачник там успішно переховувався.
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12.01.2025 05:55 Ответить
ці люди більше ніколи не підуть дружнім хором до печей - привівка на все життя...
вони будуть битися з усім світом, плюватися, очі висасувати, але більше ніколи не пійдуть до печей.
нам би так!
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12.01.2025 07:47 Ответить
І ніколи не виберуть араба президентом
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12.01.2025 08:00 Ответить
Трамп та його зять Кушнер підтримують Хабад, тому Ізріль може підіграти
і на тиждень-другий зробити режим тиші.
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12.01.2025 08:55 Ответить
Трішки упороті. Наче ці війни почалися, бо Трампа не спитали. І чому вони не просять агресорів капітулювати і відновити статус-кво?
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12.01.2025 09:01 Ответить
 
 