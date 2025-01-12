Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе до инаугурации 20 января, - Axios
В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что Уиткофф отправился из Израиля в Катар "в рамках попытки Трампа в последнюю минуту надавить на все стороны, чтобы достичь договоренностей до 20 января".
Перед этим, 7 января, избранный президент США Трамп заявлял, что на Ближнем Востоке будет "ад", если ХАМАС не освободит заложников до момента его инаугурации.
Один из высокопоставленных израильских чиновников сказал, что Уиткофф передал премьер-министру Катара во время их встречи в Дохе 10 января, что Трамп хочет, чтобы сделка была заключена в течение нескольких дней.
Также 11 января Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Другой высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Уиткофф несколько раз подчеркивал важность достижения этой цели до дня инаугурации Трампа во время консультаций с Нетаньяху и израильской переговорной командой.
Издание пишет, что по итогам встречи Нетаньяху поручил директору Моссада Давиду Барнеа и нескольким другим чиновникам немедленно отправиться в Катар для продвижения сделки.
Сейчас непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжаются при посредничестве Катара, Египта и США.
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Якби трамп був копом - вмовляв би жертв забирати заяви : бо потерпілі своїм існуванням самі провокують злочинців
Так в Ізраїль можна відправити спецпредставника , а до нас - ні ...
"Видання пише, що за підсумками зустрічі Нетаньягу доручив директору Моссаду Давиду Барнеа і кільком іншим посадовцям негайно вирушити до Катару для просування угоди."
Джерело: https://censor.net/ua/n3529778
...Тихо дивується тупості ********* світу...
Декларація Бальфура 1917 року була офіційною заявою, що містилася в листі від 2 листопада 1917 року міністра закордонних справ Великої Британії Артура Бальфура до одного з лідерів сіонізму та голови британської єврейської громади Вальтера Ротшильда, написаного для передачі до Сіоністської федерації Великої Британії та Ірландії, в якому виражалася «доброзичливість» британського уряду до сіоністських прагнень.
Шановний лорд Ротшильд!
Я маю честь передати Вам від імені Уряду Його Величності наступну декларацію, в якій висловлюється співчуття сіоністським прагненням євреїв, яка була подана на розгляд Кабінету міністрів і затверджена ним:
"Уряд Його Величності зі схваленням розглядає питання про створення в Палестині національного дому для єврейського народу і докладе всіх зусиль для просування цієї мети; Ясно розуміється, що не повинно бути вжито жодних заходів, які могли б порушити громадянські та релігійні права існуючих неєврейських громад у Палестині або права та політичний статус, якими користуються євреї в будь-якій іншій країні».
Я був би дуже вдячний, якби ви довели цю Декларацію до відома Сіоністської федерації.
З повагою,
Артур Джеймс Бальфур.
К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.
Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.
На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину.
К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь - лишь вдвое.
В результате «войны за независимость», 1948 года, как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
-звертайтесь до ЗЕ
ЗЕ направить татарова-той за 10!! годин
всіх ворогів перестріляє!!
вони будуть битися з усім світом, плюватися, очі висасувати, але більше ніколи не пійдуть до печей.
нам би так!
і на тиждень-другий зробити режим тиші.