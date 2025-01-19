РУС
Краматорск частично без света, возможны перебои с водоснабжением

світло,відключення

В результате аварийного отключения город Краматорск Донецкой области пока частично без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.

Также, как отмечается, из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города.

"Держите заряженными павербанки, зарядные станции. Специалисты работают над оценкой ситуации, о чем мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 9, среди них - два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

