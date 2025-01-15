РУС
Последствия вражеского обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 9, среди них - два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

Утром 15 января 2025 года войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Количество пострадавших возросло до 6.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:30 в Краматорске в результате вражеского удара по многоэтажке 6 пострадавших, из них - 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Краматорська
Позже Гончаренко сообщил, что количество раненых возросло до 8 человек.

Впоследствии в Донецкой ОВА сообщили, что среди бела дня россияне сбросили на город авиабомбу, попав в многоэтажку.

"К счастью все ранения легкие, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас на месте удара работают коммунальщики, органы власти и все ответственные службы. Работает пункт обогрева. Люди получают строительные материалы, чтобы оперативно починить повреждения в квартирах", - отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, 5 квартир фактически разрушены, а их жители получат временное жилье в Краматорске.

Обновленная информация

Впоследствии МВД Украины сообщило, что в результате авиаудара РФ по Краматорску Донецкой области ранения получили девять человек, в том числе 6-летняя девочка и 16-летний парень.

"Россияне сбросили на город авиабомбу "УМПБ Д-30 СН", попавшую в жилой дом на уровне 7-8 этажей. Среди раненых - двое детей, 6-летняя девочка и 16-летний парень. Также травмированы семь женщин в возрасте от 62 до 73 лет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате обстрела повреждены 24 гражданских объекта: 5 многоквартирных домов, аптека и 18 гражданских авто.

На месте работают необходимые службы.

