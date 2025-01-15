Последствия вражеского обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 9, среди них - два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)
Утром 15 января 2025 года войска РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Количество пострадавших возросло до 6.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11:30 в Краматорске в результате вражеского удара по многоэтажке 6 пострадавших, из них - 2 ребенка", - говорится в сообщении.
Позже Гончаренко сообщил, что количество раненых возросло до 8 человек.
Впоследствии в Донецкой ОВА сообщили, что среди бела дня россияне сбросили на город авиабомбу, попав в многоэтажку.
"К счастью все ранения легкие, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас на месте удара работают коммунальщики, органы власти и все ответственные службы. Работает пункт обогрева. Люди получают строительные материалы, чтобы оперативно починить повреждения в квартирах", - отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, 5 квартир фактически разрушены, а их жители получат временное жилье в Краматорске.
Обновленная информация
Впоследствии МВД Украины сообщило, что в результате авиаудара РФ по Краматорску Донецкой области ранения получили девять человек, в том числе 6-летняя девочка и 16-летний парень.
"Россияне сбросили на город авиабомбу "УМПБ Д-30 СН", попавшую в жилой дом на уровне 7-8 этажей. Среди раненых - двое детей, 6-летняя девочка и 16-летний парень. Также травмированы семь женщин в возрасте от 62 до 73 лет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате обстрела повреждены 24 гражданских объекта: 5 многоквартирных домов, аптека и 18 гражданских авто.
На месте работают необходимые службы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили по Краматорску, среди раненых 6-летняя девочка, повреждены многоэтажки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль