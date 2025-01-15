Войска РФ ударили по Краматорску: среди раненых - 6-летняя девочка, повреждены многоэтажки. ФОТО
Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Гражданская инфраструктура. По предварительной информации, есть раненые. Последствия выясняются", - отметил он.
По данным ОВА, три человека ранены в результате обстрела Краматорска.
"Среди раненых - 6-летняя девочка. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В городе повреждены многоэтажки - окончательные последствия обстрела устанавливаем", - отметил глава ОГА Вадим Филашкин.
