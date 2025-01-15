УКР
Війська РФ вдарили по Краматорську: серед поранених 6-річна дівчинка, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТО

Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, є поранені. Наслідки з'ясовуються", - зазначив він.

За даними ОВА, троє людей поранені внаслідок обстрілу Краматорська.

"Серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено багатоповерхівки - остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - зауважив голова ОВА Вадим Філашкін.

Краматорськ після обстрілу

тре писати не війська рф, а підари вдарили
15.01.2025 10:56 Відповісти
Ну вот и добрались и до Краматорска по ближе тварюки.
15.01.2025 16:05 Відповісти
 
 