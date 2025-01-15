Війська РФ вдарили по Краматорську: серед поранених 6-річна дівчинка, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТО
Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, є поранені. Наслідки з'ясовуються", - зазначив він.
За даними ОВА, троє людей поранені внаслідок обстрілу Краматорська.
"Серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено багатоповерхівки - остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - зауважив голова ОВА Вадим Філашкін.
