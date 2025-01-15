Доба на Донеччині: росіяни 5 разів били по області, пошкоджено будинки та ЛЕП

Російські війська протягом 14 січня 5 разів обстріляли Донецьку область. Пошкоджено будинки, ЛЕП та інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджені будинок і 2 автівки.

Краматорський район

У Ямполі Лиманської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 174 людини, зокрема 8 дітей.

Читайте: Уламками збитого дрона пошкоджено вікна кількох будинків на Кіровоградщині