Доба на Донеччині: росіяни 5 разів били по області, пошкоджено будинки та ЛЕП
Російські війська протягом 14 січня 5 разів обстріляли Донецьку область. Пошкоджено будинки, ЛЕП та інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді пошкоджені будинок і 2 автівки.
Краматорський район
У Ямполі Лиманської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 174 людини, зокрема 8 дітей.
