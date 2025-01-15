УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини Війна
753 0

Уламками збитого дрона пошкоджено вікна кількох будинків на Кіровоградщині

Обстріл Кіровоградщини 15 січня 2025 року

Російські війська атакували Кіровоградщину безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова масована ворожа атака. На Кіровоградщині, в Дмитрівській громаді, уламками збитого ворожого дрона пошкодило вікна кількох житлових будинків.

На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато обстеження території.

Читайте: Доба на Херсонщині: 7 людей дістали поранення. Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білозерці. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1467) обстріл (30375) Кіровоградська область (602) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 