Уламками збитого дрона пошкоджено вікна кількох будинків на Кіровоградщині
Російські війська атакували Кіровоградщину безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова масована ворожа атака. На Кіровоградщині, в Дмитрівській громаді, уламками збитого ворожого дрона пошкодило вікна кількох житлових будинків.
На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наразі розпочато обстеження території.
