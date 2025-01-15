Доба на Херсонщині: 7 людей дістали поранення. Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білозерці. ФОТОрепортаж

Військові РФ протягом доби обстрілювали Херсонщину: поранено 7 людей. Вранці 15 січня окупанти обстріляли лікарню в Білозерці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Велетенське, Зимівник, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Придніпровське, Дар’ївка, Садове, Токарівка, Микільське, Іванівка, Берислав, Ольгівка, Миколаївка, Зміївка, Урожайне, Михайлівка, Бургунка, Монастирське, Дудчани, Львове, Новотягинка, Новоберислав, Тягинка, Понятівка, Одрадокам’янка, Вірівка, Новокаїри, Золота Балка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - написав він.

У Херсонській ОВА також повідомили, що вночі російські війська обстріляли лікарню у Білозерці. Через ворожу атаку у будівлі пошкоджено покрівлю, фасад, вибито шибки.

Інформація щодо потерпілих не надходила.

