Сутки на Херсонщине: 7 человек получили ранения. Утром россияне обстреляли больницу в Белозерке. ФОТОрепортаж

Военные РФ в течение суток обстреливали Херсонскую область: ранены 7 человек. Утром 15 января оккупанты обстреляли больницу в Белозерке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Молодежное, Днепровское, Белозерка, Кизомыс, Велетенское, Зимовник, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Приднепровское, Дарьевка, Садовое, Токаревка, Никольское, Ивановка, Берислав, Ольговка, Николаевка, Змиевка, Урожайное, Михайловка, Бургунка, Монастырское, Дудчаны, Львово, Новотягинка, Новоберислав, Тягинка, Понятовка, Одрадокаменка, Вировка, Новокаиры, Золотая Балка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Читайте также: Три человека травмированы после российских обстрелов: с дронов атаковали Антоновку и авто в Херсоне

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственную постройку, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - написал он.

В Херсонской ОВА также сообщили, что ночью российские войска обстреляли больницу в Белозерке. Из-за вражеской атаки в здании повреждена кровля, фасад, выбиты стекла.

Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: Оккупанты в течение дня атаковали Херсонщину из беспилотников: ранения получили 9 человек









