Три человека травмированы после российских обстрелов: с дронов атаковали Антоновку и авто в Херсоне

С утра и до полудня 14 января российская армия атаковала дронами Херсон и область: ранения получили три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

К медикам за помощью обратилась 65-летняя жительница Антоновки. Ночью она получила в результате вражеского обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Далее пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

В полдень враг с беспилотника атаковал Антоновку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения ног в результате этого получил 69-летний мужчина. Сейчас он в больнице. Продолжается обследование.

Херсон

Враг с беспилотника атаковал авто в Днепровском районе. В результате минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс получил 58-летний мужчина. Сейчас он в больнице. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Далее лечение амбулаторное.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что в результате дроновых атак российских войск на жителей Херсонской области за последние три месяца погибли 30 человек, еще 350 получили ранения.