Обломками сбитого дрона повреждены окна нескольких домов на Кировоградщине

Обстріл Кіровоградщини 15 січня 2025 року

Российские войска атаковали Кировоградскую область беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная массированная вражеская атака. На Кировоградщине, в Дмитровской громаде, обломками сбитого вражеского дрона повредило окна нескольких жилых домов.

К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Сейчас начато обследование территории.

