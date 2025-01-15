Обломками сбитого дрона повреждены окна нескольких домов на Кировоградщине
Российские войска атаковали Кировоградскую область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная массированная вражеская атака. На Кировоградщине, в Дмитровской громаде, обломками сбитого вражеского дрона повредило окна нескольких жилых домов.
К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Сейчас начато обследование территории.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль