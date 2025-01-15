Сутки на Донетчине: россияне 5 раз били по области, повреждены дома и ЛЭП
Российские войска в течение 14 января 5 раз обстреляли Донецкую область. Повреждены дома, ЛЭП и инфраструктурный объект.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде повреждены дом и 2 автомобиля.
Краматорский район
В Ямполе Лиманской громады повреждены дом и линия электропередач. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 частных дома и 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 3 многоэтажки.
Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 174 человека, в том числе 8 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль