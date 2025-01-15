Сутки на Донетчине: россияне 5 раз били по области, повреждены дома и ЛЭП

Российские войска в течение 14 января 5 раз обстреляли Донецкую область. Повреждены дома, ЛЭП и инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде повреждены дом и 2 автомобиля.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской громады повреждены дом и линия электропередач. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 частных дома и 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 3 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 174 человека, в том числе 8 детей.

