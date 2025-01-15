Наслідки ворожого обстрілу Краматорська: кількість постраждалих зросла до 9, серед них - дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Зранку 15 січня 2025 року війська РФ завдали удару по Краматорську Донецької області. Кількість постраждалих зросла до 6.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:30 у Краматорську в наслідок ворожого удару по багатоповерхівці 6 постраждалих, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Гончаренко повідомив, що кількість поранених зросла до 8 осіб.

Згодом у Донецькій ОВА повідомили, що серед білого дня росіяни скинули на місто авіабомбу, влучивши у багатоповерхівку.

"На щастя, усі поранення легкі, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Зараз на місці удару працюють комунальники, органи влади та всі відповідальні служби. Працює пункт обігріву. Люди отримують будівельні матеріали, щоб оперативно полагодити пошкодження у квартирах", - зауважив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 5 квартир фактично зруйновані, а їхні мешканці отримають тимчасове житло у Краматорську.

Оновлена інформація

Згодом МВС України повідомило, що унаслідок авіаудару РФ по Краматорську Донецької області поранень дістали дев'ятеро осіб, зокрема 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

"Росіяни скинули на місто авіабомбу "УМПБ Д-30 СН", яка влучила в житловий будинок на рівні 7-8 поверхів. Серед поранених - двоє дітей, 6-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Також травмовано сімох жінок віком від 62 до 73 років", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджені 24 цивільних об’єктів: 5 багатоквартирних будинків, аптека і 18 цивільних авто.



На місці працюють необхідні служби.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ вдарили по Краматорську, серед поранених 6-річна дівчинка, пошкоджено багатоповерхівки.