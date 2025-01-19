Зеленский поручил Умерову назначить полковника Качура начальником Национальной академии сухопутных войск

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Так, в частности, он отметил, что сегодня будет несколько назначений.

"Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов - это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, это полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур", - отметил президент.

Также он сообщил, что больше всего голосов набрал полковник Роман Качур. Он хорошо знает фронт, командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой.

"Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии. Поручил министру обороны Украины Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте. Украинской армии нужны лидеры тактического звена - сильные сержанты, сильные лейтенанты", - добавил Зеленский.

Относительно второго назначения президент сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене: "Его задача - это координация помощи по безопасности Украине".

