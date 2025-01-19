РУС
Зеленский поручил Умерову назначить полковника Качура начальником Национальной академии сухопутных войск

Зеленський доручив призначити Качура начальником Національної академії сухопутних військ

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Так, в частности, он отметил, что сегодня будет несколько назначений.

"Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов - это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, это полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур", - отметил президент.

Также он сообщил, что больше всего голосов набрал полковник Роман Качур. Он хорошо знает фронт, командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой.

Также читайте: Зеленский назначил нового посла Украины в Мозамбике: им стал Ростислав Троненко

"Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии. Поручил министру обороны Украины Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте. Украинской армии нужны лидеры тактического звена - сильные сержанты, сильные лейтенанты", - добавил Зеленский.

Относительно второго назначения президент сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене: "Его задача - это координация помощи по безопасности Украине".

Также смотрите: Умеров и начальница Штаба обороны Канады Кариньян обсудили приоритеты безопасности и наращивание поставок вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Зеленский Владимир (21697) назначение (2208) Умеров Рустем (632)
Комментарии
+8
Зеленський доручив Умєрову призначити

всьо! далі читати не має сенсу.
в цьому, все управління державою.
у когось ще є питання, чому, після звільнення залужного і команди, ми кожної доби відступаємо та втрачаємо?
19.01.2025 15:50 Ответить
+8
Власний охоронець - бригадний генерал, очільник нацакадемії - полковник...
19.01.2025 16:08 Ответить
+6
Щось тут для мене незрозуміло. Розглянемо два варіанти.
1. Верховний має право сам призначити начальника Академії - тоді навіщо передоручати це міністрові?
2. Верховний не має права призначати начальника Академії - тоді він не має права тиснути з цим питанням на інших (зокрема, на міністра).
19.01.2025 16:18 Ответить
Так сам назнач чи хаи Умеров призначить -- а то - геи Петро скажи Петру хаи Петро Петрові скаже - хаи Петро коня прв"яже
19.01.2025 15:46 Ответить
а ви що, досі нічого не знаєте?
зе!гундос тільки за хороше. а все ризиковане чи погане, це буржуї, українці, та хоч хто, крім хрипатої матючини.
19.01.2025 15:52 Ответить
19.01.2025 15:50 Ответить
А можно мы сейчас за президента проголосуем в "Армия+"? Цирк ...
19.01.2025 15:52 Ответить
Ну, цирк чи не цирк, а головний чотириразовий ухилянт України взмозі й вибори президента у Дії вчинити... У його хазяїв фантазія дуже багата...
19.01.2025 17:19 Ответить
Найдите пункт в Конституции где это разрешено. Хотеть и мочь не одно и то же
19.01.2025 22:57 Ответить
А чи то є для вас новина, що буратінка вже давно поклав "бальшой і толстий" на Конституцію?
20.01.2025 16:35 Ответить
Ілюзія народовладдя.
19.01.2025 15:53 Ответить
"Не важливо як голосують, важливо хто і як рахує."
19.01.2025 16:15 Ответить
19.01.2025 16:58 Ответить
То "шашлики", то "весільні дрони", то "формули миру". Не зумів, ні уникнути війни, ні підготуватись, ні вийти з неї на сильних позиціях коли був шанс.
Все перекидає свою профнепридатність на вояк.
19.01.2025 16:01 Ответить
Власний охоронець - бригадний генерал, очільник нацакадемії - полковник...
19.01.2025 16:08 Ответить
95-й квартал.
19.01.2025 16:50 Ответить
ПриЧемТутЗеленский? Ви всі прІзІденти, тому вам і нести відповідальність за всі про&би.
19.01.2025 16:13 Ответить
Щось тут для мене незрозуміло. Розглянемо два варіанти.
1. Верховний має право сам призначити начальника Академії - тоді навіщо передоручати це міністрові?
2. Верховний не має права призначати начальника Академії - тоді він не має права тиснути з цим питанням на інших (зокрема, на міністра).
19.01.2025 16:18 Ответить
Ви не розумієте третій, реальний варіант: зеленський вже півроку не президент,а узурпатор.тому будь-які закони або зміни підписані ним не мають жодних юридичних наслідків
19.01.2025 16:24 Ответить
Як це зрозуміти - доручив? А якщо не не призначить, то що, доручить щоб його зняли. Так і говори, що наказав призначити... Що те він усі функції на себе тягне.
19.01.2025 16:39 Ответить
черговий словесний зельоний понос
19.01.2025 16:50 Ответить
А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску, розмовляє
З дітками своїми.

(Т. Шевченко)
19.01.2025 16:51 Ответить
Тому то в голосуванні в ''Армія+'' і переміг справжній авторитетний серед військових офіцер Роман Качур, бо до ''Армії+'' не мають доступу ні Зеленський з Єрмаком, ні Федоров, ні москалі.
Побажаємо успіхів Академії Сагайдачного у Львові.
19.01.2025 20:59 Ответить
 
 