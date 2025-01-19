Умеров и начальница Штаба обороны Канады Кариньян обсудили приоритеты безопасности и наращивание поставок вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальницей Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян.

Об этом Умеров сообщил в Фейсбуке

"С командой проинформировали канадских партнеров о наших приоритетах безопасности: стабилизация фронта, нанесение ударов по критическим объектам врага, развитие нашей промышленности.

Благодаря инвестициям союзников Украина является одним из лидеров в производстве БПЛА, наземных роботизированных систем и систем РЭБ. Благодарен за сильную поддержку Канады, в частности в финансировании производства украинских дронов по "датской модели"", - сообщил Умеров.

В то же время генерал Кариньян подчеркнула, что Канада решительно настроена усиливать помощь Украине.

Также Умеров обозначил направления, по которым нуждаемся в наращивании поставок: средства ПВО, тяжелая бронетехника и отдельные виды боеприпасов.

"Рассчитываем на сотрудничество в сфере deepstrike. Это касается как поставки западных образцов, так и содействие украинскому производству дальнобойного оружия", - добавил министр.

