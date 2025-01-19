РУС
Умеров и начальница Штаба обороны Канады Кариньян обсудили приоритеты безопасности и наращивание поставок вооружения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальницей Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян.

Об этом Умеров сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С командой проинформировали канадских партнеров о наших приоритетах безопасности: стабилизация фронта, нанесение ударов по критическим объектам врага, развитие нашей промышленности.

Благодаря инвестициям союзников Украина является одним из лидеров в производстве БПЛА, наземных роботизированных систем и систем РЭБ. Благодарен за сильную поддержку Канады, в частности в финансировании производства украинских дронов по "датской модели"", - сообщил Умеров.

Умєров зустрівся із начальницею Штабу оборони Канади Каріньян

В то же время генерал Кариньян подчеркнула, что Канада решительно настроена усиливать помощь Украине.

Также читайте: Маск – Трюдо: "Девочка, ты уже не губернатор Канады"

Также Умеров обозначил направления, по которым нуждаемся в наращивании поставок: средства ПВО, тяжелая бронетехника и отдельные виды боеприпасов.

Умєров зустрівся із начальницею Штабу оборони Канади Каріньян

"Рассчитываем на сотрудничество в сфере deepstrike. Это касается как поставки западных образцов, так и содействие украинскому производству дальнобойного оружия", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделит более $300 миллионов на боеприпасы и беспилотники для Украины

Умєров зустрівся із начальницею Штабу оборони Канади Каріньян
Умєров зустрівся із начальницею Штабу оборони Канади Каріньян

+2
Відправив свою Зєліну 1000 на донат Люті птахи України. Слава Україні. Слава ЗСУ!
+1
Давно вже цього Умерова треба гнати користі для України від нього жодної .
+1
Нє, ну всьо правильно. Якщо Умєров не може навіть міни нормальні поставити на озброєння, то окрім як бігати по всьому світу з простягнутою рукою, варіантів більше немає...
бідося умєров, зовсім себе не жаліє: туди поїхав поговорив, сюди поїхав поговорив. ККД=нуль цілих, @@єр десятих. Немає бідося часу на особисте життя, нема коли на морді епіляцію зробити, а ви кажете про якійсь там браковані міни...
спасибо, умеров спишет оружия на 1000 и 1000 с МО выведет в офшор
Навіть якщо на кишеню Умєрова. Він кадр ЗСУ і б'є кацапів у хвіст і гриву.
все это до пынды дверца
Гнида татарська знатно доповнює команду препіздента
з постачанням *********** повна сріка , а громадянин омерики уздохлов, замість щось робити, пздить безперервно.
