Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии Сухопутных войск и озвучил его ключевые задачи в должности

Умєров підписав наказ про призначення Качура керівником Національної академії Сухопутних військ

Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров напомнил, что по результатам голосования в приложении "Армия+", где военные могли выбрать нового руководителя академии, Качур получил наибольшую поддержку.

"Полковник Качур - боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", - заявил глава Минобороны.

По словам министра, ключевыми Качура на новой должности будут:

  • Проведение полного аудита работы Академии.
  • Введение реформ в военном образовании.
  • Повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что является критически важным для нашей армии.

"Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, которые приняли участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным", - отметил министр.

Напоследок он поблагодарил военных за участие в голосовании.

Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Чи можна назвати помічників Умєрова умєртвіями?
19.01.2025 16:58 Ответить
"партія сказала "нада!" - камсамол атвєтіл "есть!"" - тепер по новому ))
19.01.2025 17:14 Ответить
Там, схоже, лише дві категорії - "умєрєні" (обмежені) та "у-мєріни" (самці-проізводітєлі)...
19.01.2025 17:13 Ответить
19.01.2025 16:58 Ответить
19.01.2025 17:13 Ответить
Ме́́рин - кастрований самець домашнього коня
Традиційно тварини цінувалися за спокійну вдачу.
19.01.2025 18:09 Ответить
Дякую за суттєве виправлення. Це ж таки надає справі більш глибокий сенс...
19.01.2025 18:20 Ответить
главное вовремя
19.01.2025 17:02 Ответить
круговорот гівна в природі ..наказ оманської гниди - гнида умєров - качура
19.01.2025 17:12 Ответить
І дійсно, нахєра нам зара у діючих ЗСУ, під час війни на виживання, бойові офіцери із великим досвідом?!
19.01.2025 17:13 Ответить
19.01.2025 17:14 Ответить
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку, час - людські життя», - сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»

що ще не зрозуміло?
19.01.2025 17:20 Ответить
"на проіскі бухгалтера Бєрлагі,попросівшего прібавлєнія к зарплатє всє как одін отвєтім:
-сплочєнієм своіх рядов
-повишенієм проізводітєльності труда
-осужддєнієм мірового капіталізма
-очіщєнієм своіх рядов от прогульщіков і пьяніц" - і далі по тексту "Золотого теля" Ільфа і Петрова,настільної книги нашого новоявленого О.Бендера...
19.01.2025 17:54 Ответить
тут дуже небезпечно, одна буква в прізвищі, все змінює!
показать весь комментарий
це вже перемога ?..чи почекаємо ще кількадесят наказів Оманської Гниди ?
показать весь комментарий
Коли за Командувача ВПС ЗСУ можна буде голосувати? Там т.в.о.!
показать весь комментарий
ніколи, бо військовий стан.
і президент у нас такий же.
от трамп прийде, порядок наведе....
19.01.2025 17:32 Ответить
... завтра! ... прийде!
19.01.2025 17:34 Ответить
Вже наводить: жахнув по Тік-Току!!
показать весь комментарий
то не він жахнув - він може на 90 днів все поставити на СТОП
показать весь комментарий
Чергове шапіто 95. Теке враження що це - ДОЛЯ. На академію СВ поставили чергового АНТІЛЄРІСТА - а що а де там командири механізованих, танкових і решти десантних бригад. Один антілеріст вже накерувався. НЕМАЄ СЛІВ.((((((
19.01.2025 17:32 Ответить
Офіцери технічнних родів військ самі освічені і розумні, не те що десантники та морпіхи чи, простигосподи, загальновійськовики.
-------------
ПС. Гівно всюди зраду знайде.
19.01.2025 17:47 Ответить
я ВЖЕ поїв гіффна з одним освіченим артилеристом. Дуже освіченим. Дуже непотопляємим. Пушечок понаставив - як памятників. А книжок скільки написав!!! НЕ ПИШИ в загальному Я пишу - про те що знаю і ДЕ БАЧУ БІДУ а не зраду((.
19.01.2025 19:37 Ответить
І ще - може у нас і так НЕ ДОБРЕ з піхотою і танкістами що останні років 15 - їх готувало керівництво АРТИЛЕРИСТІВ. І НЕ треба в мене кидатись Гіффном - я багатьох знаю і поважаю ЯК високоінтелектуальних фахівців. Ствольники, самохідники, ракетчики. АЛЕ ПІХОТА ПОТРЕБУЄ ПІХОТНОГО НАВЧАННЯ А НЕ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОГЛЯДУ на піхоту((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
19.01.2025 19:47 Ответить
Надо понимать несколько вещей.
1. Если в обществе 90% дураков, то в любой структурной части єтого общества будет 90% дураков. В армии в том числе.
2. Армия никогда не славилась своими интелектуалами. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. (С) Можно сколько угодно рассказівать, что хорошего специалиста нужно учить 6 лет, что в армии нужні специалисті, єто ничего по сути не меняет - армия сборище дураков.
И тем не менее даже в армии есть свои дураки и интеллектуалі. Более грамотнімі считаются те, кто работает с техникой - летчики, танкисті, артилеристі, менее - пехота, мотострелки.
Повторюсь, єто относительно и самій умній льотчик не будет умнее своего техника (которій на самом деле гражданский инженер).
19.01.2025 21:54 Ответить
Так і пишите, Умеров виконав наказ президента...
показать весь комментарий
Джемільова жалко .. бо зельоного поносного умерова будть згадувати з ним
показать весь комментарий
Ну... На диво, і на рідкість - добре призначення.
Роман Качур - авторитетний офіцер у військах.
Можливо банда Єрмака-Зеленського так ''залицяється'' перед військовими...
показать весь комментарий
все що на полігонах - гуд. лекції в самій академії - тупий відсталий совок...
показать весь комментарий
