Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии Сухопутных войск и озвучил его ключевые задачи в должности
Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Умеров напомнил, что по результатам голосования в приложении "Армия+", где военные могли выбрать нового руководителя академии, Качур получил наибольшую поддержку.
"Полковник Качур - боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", - заявил глава Минобороны.
По словам министра, ключевыми Качура на новой должности будут:
- Проведение полного аудита работы Академии.
- Введение реформ в военном образовании.
- Повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что является критически важным для нашей армии.
"Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, которые приняли участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным", - отметил министр.
Напоследок он поблагодарил военных за участие в голосовании.
Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Традиційно тварини цінувалися за спокійну вдачу.
що ще не зрозуміло?
-сплочєнієм своіх рядов
-повишенієм проізводітєльності труда
-осужддєнієм мірового капіталізма
-очіщєнієм своіх рядов от прогульщіков і пьяніц" - і далі по тексту "Золотого теля" Ільфа і Петрова,настільної книги нашого новоявленого О.Бендера...
і президент у нас такий же.
от трамп прийде, порядок наведе....
-------------
ПС. Гівно всюди зраду знайде.
1. Если в обществе 90% дураков, то в любой структурной части єтого общества будет 90% дураков. В армии в том числе.
2. Армия никогда не славилась своими интелектуалами. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. (С) Можно сколько угодно рассказівать, что хорошего специалиста нужно учить 6 лет, что в армии нужні специалисті, єто ничего по сути не меняет - армия сборище дураков.
И тем не менее даже в армии есть свои дураки и интеллектуалі. Более грамотнімі считаются те, кто работает с техникой - летчики, танкисті, артилеристі, менее - пехота, мотострелки.
Повторюсь, єто относительно и самій умній льотчик не будет умнее своего техника (которій на самом деле гражданский инженер).
Роман Качур - авторитетний офіцер у військах.
Можливо банда Єрмака-Зеленського так ''залицяється'' перед військовими...