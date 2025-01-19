Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии Сухопутных войск и озвучил его ключевые задачи в должности

Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров напомнил, что по результатам голосования в приложении "Армия+", где военные могли выбрать нового руководителя академии, Качур получил наибольшую поддержку.

"Полковник Качур - боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", - заявил глава Минобороны.

По словам министра, ключевыми Качура на новой должности будут:

Проведение полного аудита работы Академии.

Введение реформ в военном образовании.

Повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что является критически важным для нашей армии.

"Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, которые приняли участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным", - отметил министр.

Напоследок он поблагодарил военных за участие в голосовании.

Напомним, что 19 января президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Романа Качура на должность начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Читайте также: Зеленский поручил Умерову назначить полковника Качура начальником Национальной академии сухопутных войск