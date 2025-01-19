В киевском Доме офицеров в руках радиоведущей взорвался боеприпас во время эфира

В центре Киева утром 19 января в руках радиоведущей "Армия FM" взорвался донный взрыватель "ВП-9" во время эфира.

Об этом в фейсбуке сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 10:50, в Центральном Доме офицеров ВСУ радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" - произошел взрыв", - написал он.

Как отметил военный, в результате взрыва ведущая получила осколочные ранения. По его информации, состояние журналистки стабильное.

Военный отметил, что взрыватель попал в студию как макет.

"Я еще раз напоминаю, что не стоит принимать подарки с фронта, если вы не специалист. Патроны, гранаты даже без УЗРГ, взрыватели, мины и любая другая военная хрень созданы только для одной цели - убить или повредить. Если вы не являетесь специалистом, то не берите, не дарите, не передавайте, не трогайте, вызовите полицию и МЧС", - подчеркнул Гай.

Гай добавил: "И даже когда вы получили БОВП, то не берите от посторонних лиц средства поражения в подарок. Пусть о вас думают, что вы лох, ссыкун. Не берите от посторонних людей мины, взрыватели, патроны, гранаты и т.д.".

"Люди, которые понимают что-то в этой жизни, даже игрушечное оружие не направляют на людей для забавы и не играют с этой темой. Ну, или долго не живут..." - подытожил Гай.