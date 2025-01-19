РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
21 442 101

В киевском Доме офицеров в руках радиоведущей взорвался боеприпас во время эфира

У руках журналістки вибухнув боєприпас

В центре Киева утром 19 января в руках радиоведущей "Армия FM" взорвался донный взрыватель "ВП-9" во время эфира.

Об этом в фейсбуке сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 10:50, в Центральном Доме офицеров ВСУ радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" - произошел взрыв", - написал он.

Как отметил военный, в результате взрыва ведущая получила осколочные ранения. По его информации, состояние журналистки стабильное.

Военный отметил, что взрыватель попал в студию как макет.

Читайте также: Россияне атаковали дроном авто с журналистами на Запорожском направлении

"Я еще раз напоминаю, что не стоит принимать подарки с фронта, если вы не специалист. Патроны, гранаты даже без УЗРГ, взрыватели, мины и любая другая военная хрень созданы только для одной цели - убить или повредить. Если вы не являетесь специалистом, то не берите, не дарите, не передавайте, не трогайте, вызовите полицию и МЧС", - подчеркнул Гай.

Гай добавил: "И даже когда вы получили БОВП, то не берите от посторонних лиц средства поражения в подарок. Пусть о вас думают, что вы лох, ссыкун. Не берите от посторонних людей мины, взрыватели, патроны, гранаты и т.д.".

"Люди, которые понимают что-то в этой жизни, даже игрушечное оружие не направляют на людей для забавы и не играют с этой темой. Ну, или долго не живут..." - подытожил Гай.

Автор: 

взрыв (6883) журналистика (3337) Гай Мирослав (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
У нас по дємбєлю після війни деякі унікуми теж везли всіляку хрінь... Вже говорено - переговорено... А саме головне: нафіга цей мотлох вдома?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:06 Ответить
+20
показать весь комментарий
19.01.2025 19:09 Ответить
+14
Полковники один одному гранати дарують - нічого ніщо не вчить
показать весь комментарий
19.01.2025 18:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бо дурнi, шо сало без хлiба.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 