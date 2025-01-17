Россияне атаковали дроном авто с журналистами на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские войска атаковали автомобиль, в котором находились журналистка ютуб-проекта "Ukrainian Witness" Маргарита Потапова и оператор Александр Давыденко.

Об этом говорится в репортаже команды.

Инцидент произошел во время поездки к позициям минометчиков 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". По словам Потаповой, команда не придавала большого внимания дрону, поскольку на этих позициях они часто встречаются с дронами для безопасности. Однако этот беспилотник оказался вражеским, и сбросил на авто ВОГ - осколочный боеприпас.

"Ребята говорят, что дрон нас уже наблюдал и вел с какой-то части дороги. Сбросили ВОГ - и меня немного оглушило, а пресофицер с осколками, но живы. Мы приехали поснимать работу ребят и узнать, происходят ли штурмы на Запорожском направлении", - сообщила журналистка.

В пресс-службе Ukrainian Witness сообщили, чтопосле взрыва журналисты и военные спрятались в посадке, что спасло их от второго удара. Уже в блиндаже минометчик "Черный" оказал раненому пресофицеру первую медицинскую помощь. Позже начался минометный обстрел россиян по позициям.

Потапова отметила, что выезд обратно был еще более опасным, поскольку маршрут изменили, но дрон продолжал наблюдать за ними.

"Прилетало очень близко, было страшно. Не за себя, за других. Позже ребята говорили, что были удивлены, что я не кричала. Буду считать это за комплимент. Звук дрона слышала постоянно, но когда переживаешь не за себя, а за других в этот момент, страх проходит. После выезда ребята тоже мне признались, что было страшно. Но то, что с нами был боец с позывным "Фартовый", также помогло нам остаться живыми", - отметила Потапова.

Напомним, что в течение последних двух месяцев в районах выполнения задач украинскими подразделениями на юге, в частности на Запорожском направлении, противник существенно не увеличивал темп ведения боевых действий

