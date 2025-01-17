Россиянин "замучил" своей живучестью украинских дроноводов, но все же был ликвидирован во время восьмого попадания. ВИДЕО

Операторам дронов из 42-й ОМБр попался на поле боя россиянин, который едва не замучил их своей живучестью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупанту долгое время удавалось избегать серьезных ранений, несмотря на высокую точность атак дронов-камикадзе. Более того, на видео можно заметить, что живучий россиянин был под постоянным огнем из стрелкового оружия. Ликвидировать его удалось только после атаки восьмого по счету дрона.

