Россиянин "замучил" своей живучестью украинских дроноводов, но все же был ликвидирован во время восьмого попадания. ВИДЕО
Операторам дронов из 42-й ОМБр попался на поле боя россиянин, который едва не замучил их своей живучестью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупанту долгое время удавалось избегать серьезных ранений, несмотря на высокую точность атак дронов-камикадзе. Более того, на видео можно заметить, что живучий россиянин был под постоянным огнем из стрелкового оружия. Ликвидировать его удалось только после атаки восьмого по счету дрона.
Його треба евакуювати, стабілізувати, переправити у шпиталь, потім довго лікувати, виплачувати з бюджету гроші за інвалідність.
Мисливець стріляє...
Перебиває тому одну лапу...
Заєць біжить на трьох...
Мисливець стріляє ще раз...
Перебиває другу лапу...
Заєць шкутильгає на двох...
Мисливець стріляє втретє....
Перебиває третю лапу....
Заєць гребеться одною лапою...
Мисливець стріляє вчетверте...
Перебиває останню лапу...
Заєць чіпляється передніми різцями за наст і підтягується вперед...
Мисливець стріляє вп"яте ...
Вибиває йому зуби...
Заєць лежить...
Мисливець піддбігає до нього...
Заєць повартає до нього голову і з докором каже:
- Ну? І чого ти до мене причепився?...