14 740 47

Россиянин "замучил" своей живучестью украинских дроноводов, но все же был ликвидирован во время восьмого попадания. ВИДЕО

Операторам дронов из 42-й ОМБр попался на поле боя россиянин, который едва не замучил их своей живучестью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупанту долгое время удавалось избегать серьезных ранений, несмотря на высокую точность атак дронов-камикадзе. Более того, на видео можно заметить, что живучий россиянин был под постоянным огнем из стрелкового оружия. Ликвидировать его удалось только после атаки восьмого по счету дрона.

+42
По багатому зажмурили. На підара потратили більше як його нікчемне життя коштувало.
17.01.2025 12:55 Ответить
+19
Смерть ворога є метою війни. Але на прикладі В'єтнаму варто вчитися. На перше місце партизани ставили за мету скалічити ворога. Це пожиттєво витрати держави на утримання каліки та наочний приклад що буде коли підеш на війну. А вбитого закопали ще й героєм зробили посмертно на портрети якого ворожа молодь буде молитися.
17.01.2025 13:11 Ответить
+19
Тому що хороший кацап-це мертвий кацап. Живий , це ворог, який вбиває.
17.01.2025 13:17 Ответить
задорого ліквідували лаптєногого. як якогось кримінального авторитета посеред мирного міста.
17.01.2025 12:58 Ответить
тут на цензорі є такі, шо кажуть шо фпв за 500$ на одного підра це задорого
17.01.2025 14:22 Ответить
это даром ))) за 5 лямов зеленых можно угандошить 10 000 орков в реале получается около 3 000 тушек но это фпв а мне лично больше нравится скиды 120мм мин от пана Мадяра намного выгоднее получается так как дрон возращается но есть проблемма так можно работать только ночью из за опасности для оператора
17.01.2025 19:53 Ответить
Помер уставшим...
17.01.2025 13:04 Ответить
Это точно. Заработал трудовой страйк и котел с оливковым маслом в Аду.
17.01.2025 13:48 Ответить
для чого переводити стільки дронів на одного кацапа ?
17.01.2025 13:05 Ответить
А ще кращий кацап - це кацап-інвалід без ніг і з однією рукою,в якій він триає плакат з написом - "всє на СВО!"
17.01.2025 13:32 Ответить
і посажений на палку,
17.01.2025 16:10 Ответить
щоб у спину комусь із наших бійців той орк потім не стрельнув при зачистці... якщо уважно придивитись, там не тільки дрони працювали. там ще і кулі свистіли по стіні. а значить, поблизу були наші бійці, які потім могли би проводити зачистку територіїї. тому і перестрахувались, щоб той підар потім не наробив біди. якщо не стріляти, то гранатою міг би підірвати себе і когось із наших. а взагалі так, якби не було там поблизу наших, то дійсно краще було би трохи підбити його, щоб сам дійшов до концерту кобзона у муках..
17.01.2025 13:18 Ответить
які зачистки коли ми постійно відступаємо ? з тієї інформації яка мені доступна зробив висновок , що на одних ділянках дронів повно на інших немає зовсім .
17.01.2025 13:36 Ответить
та буває і є купа випадків, коли та чи інша позиція досить часто переходить з рук у руки. навіть якщо і відступаємо. це перше. а друге, там ж на відео видно (кулі паркан прошивали), що крім дронів працювала там ще і стрілецька зброя, тобто поблизу були наші бійці. тому і лупили там дронами по максимуму, щоб гарантовано закобзонити того орка, щоб той потім не стрельнув комусь у спину чи гранатою рванув себе і когось із наших.
17.01.2025 13:48 Ответить
Схоже дронами керували неповнолітні геймери...
17.01.2025 13:21 Ответить
То йди покажи клас.
18.01.2025 12:49 Ответить
Почитай скільки тон бк доводились витрат на одного вбитого солдата під час WWII .Зараз один снаряд 155 мм. коштує від 3000 євро.Одна граната до агс від 30євро.
17.01.2025 13:24 Ответить
вміють на війні заробляти ! що високотехнологічного в звичай ному снаряді ?
17.01.2025 13:38 Ответить
то, що не треба було його вбивати?
17.01.2025 16:09 Ответить
может просто чуть аккуратнее ?
17.01.2025 19:57 Ответить
як вийшло так і зробили, тут головне результат
17.01.2025 21:27 Ответить
тебе чекають
17.01.2025 22:13 Ответить
Ну то повертайся з Великобританії так йди продемонструй, як потрібно.
18.01.2025 12:51 Ответить
Забили як мамонта
17.01.2025 13:10 Ответить
их всё равно никто не забирает
17.01.2025 13:18 Ответить
Навмисне калічення взрощує садизм. І навіть поранений і скалічений може принести користь ворогу: розповість про свою тяжку долю, буде тренувати салаг. Навмисне калічення відбиває бажання ворога здатися в полон.
17.01.2025 13:46 Ответить
вони ставили не меті будь-яким чином зупинити ворога, а не скалічити.
17.01.2025 16:12 Ответить
Хлопці пішли на принцип. 8х500$=4000$. Гулять так гулять.
17.01.2025 13:13 Ответить
Напевно новеньких чи сліпих дроноводів набрали що пів дюжини дронів потратили на одного орка. Цілили і в забор і в поріг аби поскоріше витратити дрони і поїхати додому
17.01.2025 13:14 Ответить
По мені краще поранений або інвалід ! Грошей ерефія більше втратить на лікування та виплати та й вид каліки царапающого асфальт культями заставляє замислитись ! А дохлий він нікому не потрібен ! Як кажуть баба з возу і гроші цілі !)
17.01.2025 13:16 Ответить
Та вже писали у коментах - середньо- чи важкопоранений кацап може і краще, ніж 200.
Його треба евакуювати, стабілізувати, переправити у шпиталь, потім довго лікувати, виплачувати з бюджету гроші за інвалідність.
17.01.2025 13:16 Ответить
Або саме здохне.
17.01.2025 13:25 Ответить
Без ноги можна було і залишити...
17.01.2025 13:25 Ответить
100%. Восьмий дрон можна боуло з'єкономити. Але азарт - таке діло . Мають право
17.01.2025 13:31 Ответить
Біжить заєць по полю...
Мисливець стріляє...
Перебиває тому одну лапу...
Заєць біжить на трьох...
Мисливець стріляє ще раз...
Перебиває другу лапу...
Заєць шкутильгає на двох...
Мисливець стріляє втретє....
Перебиває третю лапу....
Заєць гребеться одною лапою...
Мисливець стріляє вчетверте...
Перебиває останню лапу...
Заєць чіпляється передніми різцями за наст і підтягується вперед...
Мисливець стріляє вп"яте ...
Вибиває йому зуби...
Заєць лежить...
Мисливець піддбігає до нього...
Заєць повартає до нього голову і з докором каже:
- Ну? І чого ти до мене причепився?...
17.01.2025 13:29 Ответить
Орк хотів розкурочити та ******** алюміній з підстанції....Шкода що трансформатор без напруги...треба було щоб обуглився...стільки дронів перевели на шмат лайна...але хай знає охорона не спить
17.01.2025 13:39 Ответить
Это был кацапокот с восмью жизнями
17.01.2025 14:11 Ответить
Ну і сенс? У них же ж є відпрацьований прийом: після появи дрона одразу ж гранату собі до рота і підрив. А так все одно здох і ще на нього 8 дронів витратити довелося...
17.01.2025 14:54 Ответить
Гудини **.аный. Мог бы в родном Тамбове в цирке выступать, выродок.
17.01.2025 15:24 Ответить
Не..ух лазить по будкам. Ти ба? в цей не сподобалося так він в другу чкурнув. Ну що набігався? Все одно від долі не втечеш, вона все одно тебе достане.
17.01.2025 16:23 Ответить
П"яне мабуть було...
17.01.2025 16:56 Ответить
Мама Орка должна гордится столько внимания ....для ее выпердка.
17.01.2025 18:15 Ответить
Кацапа знищили - молодці! Але навіщо було викладати цей ролик? Щоб показати неефективність?
17.01.2025 22:45 Ответить
це той випадок, коли від "лєгко отдєлался" до "всьо пропало" - один крок
18.01.2025 00:30 Ответить
 
 