На кураховском направлении без вести пропал украинский журналист Захар Подкидышев. ФОТО
Журналист из Черновцов, военнослужащий Захар Подкидышев пропал без вести в Донецкой области во время выполнения боевого задания на кураховском направлении.
Об этом сообщили в Институте Массовой Информации, информирует Цензор.НЕТ.
"Эту информацию подтвердил региональному представителю Института массовой информации Алене Чорний его брат Егор Подкидышев. В то же время больше информации он не смог предоставить", - отметили в ИМИ.
Что известно о журналисте Захаре Подкидышеве?
Отмечается, что Захар Подкидышев присоединился к украинской армии более двух месяцев назад. Он выполнял боевое задание на кураховском направлении, после которого не вышел на связь.
До военной службы журналист работал на различные украинские медиа, специализируясь на вопросах внутренней политики и экономики. В частности, с мая 2023 года работал редактором УНН.
Кроме этого Подкидышев работал в пресс-службе Черновицкого горсовета и был советником городского головы.
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