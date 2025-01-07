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На кураховском направлении без вести пропал украинский журналист Захар Подкидышев. ФОТО

Журналист из Черновцов, военнослужащий Захар Подкидышев пропал без вести в Донецкой области во время выполнения боевого задания на кураховском направлении.

Об этом сообщили в Институте Массовой Информации, информирует Цензор.НЕТ.

"Эту информацию подтвердил региональному представителю Института массовой информации Алене Чорний его брат Егор Подкидышев. В то же время больше информации он не смог предоставить", - отметили в ИМИ.

Что известно о журналисте Захаре Подкидышеве?

Отмечается, что Захар Подкидышев присоединился к украинской армии более двух месяцев назад. Он выполнял боевое задание на кураховском направлении, после которого не вышел на связь.

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До военной службы журналист работал на различные украинские медиа, специализируясь на вопросах внутренней политики и экономики. В частности, с мая 2023 года работал редактором УНН.

Кроме этого Подкидышев работал в пресс-службе Черновицкого горсовета и был советником городского головы.

Журналіст та військовий Захар Подкидишев зник безвісти на Донеччині
Журналіст та військовий Захар Подкидишев зник безвісти на Донеччині

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07.01.2025 16:53 Ответить
 
 