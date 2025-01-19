Делаем все, чтобы не допустить захвата россиянами Покровска, - Сырский
Враг сосредоточил свои лучшие подразделения для штурма Покровска. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить захвата города российскими войсками.
Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник прилагает все усилия для того, чтобы его (Покровск. - Ред.) взять, а мы делаем все, чтобы его защитить, не допустить его захвата", - заявил главком.
Сырский отметил, что на Покровском направлении захватчики сосредоточили свои лучшие подразделения.
"Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", – сказал Сырский.
Также он отметил, что у российской армии есть возможность менять свои подразделения, так как имеет больший потенциал для ведения наступательных действий.
В то же время, по словам главкома, потери оккупантов в разы превышают потери украинской армии на Покровском направлении.
Напомним, что ранее в оперативно-стратегической группировке "Хортица" опровергли информацию о том, что российские захватчики вошли в город Покровск Донецкой области.
Коли він керував Харьківсько-Ізюмською операцією у вас до нього притензій не було?
А чому?
Але навіть якщо ні, минулі заслуги це не привід закривати очі на теперішні пройоби.
Це саме його орли почали бусифікацію, вони підпорядковувались йому напряму.
Ознайомтесь зі ст.103 Конституції України, особливо зі змістом п. 20 ст 103.
Це я за ваше - Мені не треба ні з чим знайомитись.
Ну ні треба так ні треба, поріть чушь і далі.
В тебе ж Сили Оброни - 1,2 млн. бійців.
У кацапів угрупування - 0,7 млн. бійців.
Не замислювався, шо щось не так із керуванням?
- Що саме?
- Все!
А він зосередив свої найкращі підрозділи на курщині.