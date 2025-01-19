Делаем все, чтобы не допустить захвата россиянами Покровска, - Сырский

Враг сосредоточил свои лучшие подразделения для штурма Покровска. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить захвата города российскими войсками.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко

"Противник прилагает все усилия для того, чтобы его (Покровск. - Ред.) взять, а мы делаем все, чтобы его защитить, не допустить его захвата", - заявил главком.

Сырский отметил, что на Покровском направлении захватчики сосредоточили свои лучшие подразделения.

"Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", – сказал Сырский.

Также он отметил, что у российской армии есть возможность менять свои подразделения, так как имеет больший потенциал для ведения наступательных действий.

В то же время, по словам главкома, потери оккупантов в разы превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

Напомним, что ранее в оперативно-стратегической группировке "Хортица" опровергли информацию о том, что российские захватчики вошли в город Покровск Донецкой области.

