РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9713 посетителей онлайн
Новости
4 447 45

Делаем все, чтобы не допустить захвата россиянами Покровска, - Сырский

Сирський про оборону Покровська

Враг сосредоточил свои лучшие подразделения для штурма Покровска. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить захвата города российскими войсками.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник прилагает все усилия для того, чтобы его (Покровск. - Ред.) взять, а мы делаем все, чтобы его защитить, не допустить его захвата", - заявил главком.

Сырский отметил, что на Покровском направлении захватчики сосредоточили свои лучшие подразделения.

"Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", – сказал Сырский.

Читайте также: В ОСГВ "Хортиця" опровергли присутствие россиян в Покровске: бои продолжаются на подступах к агломерации

Также он отметил, что у российской армии есть возможность менять свои подразделения, так как имеет больший потенциал для ведения наступательных действий.

В то же время, по словам главкома, потери оккупантов в разы превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

Напомним, что ранее в оперативно-стратегической группировке "Хортица" опровергли информацию о том, что российские захватчики вошли в город Покровск Донецкой области.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: Погиб один человек, под обстрелами находились два района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Донецкая область (10583) Александр Сырский (700) Покровск (756) Покровский район (921) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Боже-Боже, наскільки гармонійно був Залужний на своїй посаді і заради чого були всі ці перестановки? Прикро, прикро й болісно((
показать весь комментарий
19.01.2025 21:15 Ответить
+10
Пізно всрався. Там майже всі траси вже захоплені.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:13 Ответить
+8
Очеретино не надо было так бездарно ********** что б потом Покровск "всеми силами" не защищать. Именно после взятия Очеретино москали себе обеспечили и ХАБ и ЛОГИСТИКУ и выход на оперативный простор всей Донецкой области. Хотя и "взятия" Очеретин6о не было. Москали просто туда зашли как на парад зная что у ЗСУ РОТАЦИЯ в этот момент
показать весь комментарий
19.01.2025 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно всрався. Там майже всі траси вже захоплені.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:13 Ответить
У нього на телефоні немає опції "дзвінок другу" - а так би міг запитати Залужного як діяти....
показать весь комментарий
19.01.2025 21:28 Ответить
Тоб то, коли він керував обороною Києва у вас до нього притензій не було?
Коли він керував Харьківсько-Ізюмською операцією у вас до нього притензій не було?
А чому?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:38 Ответить
Може тому що це був максимум сирського?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:43 Ответить
Можливо. В він тоді відпрацював на всі 5 балів з 5. При великих чергах добровольців до ТЦК. А де зараз черги? Чому виборці Зе та СН не стоять у чергах до ТЦК?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:55 Ответить
Тому що ані всє прізідєнти, а гундосий сказав "я вам нічіво ні должен"
показать весь комментарий
20.01.2025 00:03 Ответить
Тому що ним тоді керував Залужний.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:45 Ответить
Он слишком послушный и не спорит с начальством как Залужный.Зе сказал захватить кемскую...пардон курскую область сырский взял под козырек так точно ,снял боевые бригады успешно державшие оборону на донбассе и кинул их туда заменив новоприбывшим из за бугра укомплектованными мобилизованными мобиками,которые ещё даже толком в бою не побывав сразу в сзч целыми подразделениями убегают.Вот теперь и имеем то,что имеем
показать весь комментарий
19.01.2025 21:47 Ответить
Можливо.Ані виьані я при спілкуванні блазня з генералом не присутні. Я точно ні, тому таке стверджувати не можу, може ви присутні?А ще є така річь як субординація.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:02 Ответить
З одного минуло майже 3 роки, з іншого - більше 2. Це якщо я просто повірю, що це справді його заслуга, а не просто ОП вже тоді почало піарити ручного вояку.
Але навіть якщо ні, минулі заслуги це не привід закривати очі на теперішні пройоби.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:55 Ответить
А провалена мобілізація це теж його пройоб?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:58 Ответить
Так
показать весь комментарий
19.01.2025 22:01 Ответить
А хто у нас, в Україні відповвдальний за мобілізацію?
показать весь комментарий
19.01.2025 22:03 Ответить
Багато хто, але саме по військовій частині - це голова Сухопутних сил, посада, яку займав Сирський до призначення головкомом.
Це саме його орли почали бусифікацію, вони підпорядковувались йому напряму.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:06 Ответить
Вуй, ви натурально не в курсі а у догадках.
Ознайомтесь зі ст.103 Конституції України, особливо зі змістом п. 20 ст 103.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:10 Ответить
Мені не треба ні з чим знайомитись, ТЦК де факто підпорядковувались Сирському.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:13 Ответить
ГЕНІАЛЬНО!
Це я за ваше - Мені не треба ні з чим знайомитись.
Ну ні треба так ні треба, поріть чушь і далі.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:21 Ответить
Боже-Боже, наскільки гармонійно був Залужний на своїй посаді і заради чого були всі ці перестановки? Прикро, прикро й болісно((
показать весь комментарий
19.01.2025 21:15 Ответить
Заради власного рейтінгу та для втому заздрісті Зеленського
показать весь комментарий
19.01.2025 21:37 Ответить
А вышло как и все за что Зе берется ,начиная от спасения сержант Журавля с точностью до наоборот
показать весь комментарий
19.01.2025 21:49 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 21:16 Ответить
"Робимо все..." - скоро здадуть......
показать весь комментарий
19.01.2025 21:19 Ответить
Очеретино не надо было так бездарно ********** что б потом Покровск "всеми силами" не защищать. Именно после взятия Очеретино москали себе обеспечили и ХАБ и ЛОГИСТИКУ и выход на оперативный простор всей Донецкой области. Хотя и "взятия" Очеретин6о не было. Москали просто туда зашли как на парад зная что у ЗСУ РОТАЦИЯ в этот момент
показать весь комментарий
19.01.2025 21:19 Ответить
Не пи*ди, фуфан.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:27 Ответить
Учи матчасть сынок! Очеретино было здано практически без боя при ротации. Крупный населенный стратегический пункт был просто "слит" задарма
показать весь комментарий
19.01.2025 22:54 Ответить
По обьяве безмозглой. Это я в курсах. Я вообще-то писал не тебе, не туда влепил.
показать весь комментарий
21.01.2025 14:23 Ответить
Значит здаст
показать весь комментарий
19.01.2025 21:31 Ответить
Мусорів та тцкашників туди на підтримку, замість того, щоб вони тут по бусіках бухали та ганялися за чоловіками і дівками
показать весь комментарий
19.01.2025 21:31 Ответить
Єрмак (кацап) призначив сирка (кацапа) щоб створити на замовлення ***** (кацап) "обставини непереборниї сили" для виправдання офіційної відмови України від 20% України на користь *****. А чи могло бути інакше якщо "... в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе..."
показать весь комментарий
19.01.2025 21:33 Ответить
Та в ***** з 19 року джекпот - владу українці віддали кловану з фсбшними кротами, Захід соплі жував 3 роки війни, а тепер взагалі в США - Трумп. Не дарма якісь шамани йому орлів різали - таки начаклували збіг обставин...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:49 Ответить
Ермак - израильтянин,
показать весь комментарий
20.01.2025 00:09 Ответить
Не українець. Це вже точно.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:47 Ответить
Сирський, а як ти докерувався до того, що Покровськ під загрозою оточення?
В тебе ж Сили Оброни - 1,2 млн. бійців.
У кацапів угрупування - 0,7 млн. бійців.
Не замислювався, шо щось не так із керуванням?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:33 Ответить
Всему виной курская пиар операция куда кинули много боеспособных бригад воевавших с начала войны и заменив их новостворенымы ,которые даже в обороне ещё толком и не повоевав массово почти в полном составе в сзч уходят.Вернее это вторая главная причина после снятия Залужного и его команды.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:41 Ответить
и положили тысячи новичков и десятки тысяч подготовленных бойцлв в курской области, кагал за это ответит?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:51 Ответить
Ему папа с мамой передают приветы из владимира, время от времени.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:11 Ответить
Це його відповідь критикам, які кажуть: метою має бути не утримання територій, а маневрова оборона з метою знищення насамперед живої сили ворога. Ніт, він буде утримувати певний населенник, наче там наш золотий запас закопано на вивезти неможна. Чи довго?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:38 Ответить
Стосовно всіх втрачених населених пунктів москалі застосовували і застосовують одну стратегію чи тактику- вони їх обходять(Чи додумався цей хєнєрал щось зробит и,щоб те ж не сталося з Покровськом?Ні (Чому?((((
показать весь комментарий
19.01.2025 21:45 Ответить
Ну ну. Побачимо.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:46 Ответить
Хто робить все можливе щоб Покровск не захопили росіяни, Сирський з Зеленським , чи солдати? питання риторичне і відповідь теж.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:49 Ответить
покровск считай взяли
показать весь комментарий
19.01.2025 21:50 Ответить
- Робимо все, щоб не допустити захоплення.
- Що саме?
- Все!
показать весь комментарий
19.01.2025 22:09 Ответить
Ворог зосередив свої найкращі підрозділи для штурму Покровька".
А він зосередив свої найкращі підрозділи на курщині.
показать весь комментарий
20.01.2025 00:14 Ответить
м. Київ, вул. Банкова. Саме звідти треба починати вивільнення України від загарбників. 🐸 🤺🇺🇦
показать весь комментарий
20.01.2025 07:47 Ответить
 
 