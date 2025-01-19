Сутки на Донетчине: Погиб один человек, под обстрелами находились два района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска семь раз обстреляли Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке Константиновской громады погиб человек, повреждены 3 дома; в Подольском повреждены 2 дома.

Читайте: В окрестностях Великой Новоселки тяжелые оборонительные бои, - ОСГВ "Хортица"

Бахмутский район

В Северске повреждены 12 частных домов и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.



Отмечается, что всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 58 человек, в том числе 5 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА

По данным Нацполиции в Донецкой области, оккупанты обстреляли Николаевку Константиновской громады, где погиб гражданский человек, из артиллерии.

Кроме того, в результате российских ударов бомбами "ФАБ-250" в Куртовке разрушениям подверглись три частных дома, в Подольском - два.

В Родинском враг атаковал дроном гражданский автомобиль - обошлось без жертв.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Враг продвинулся в Котлино и Удачном и еще около четырех населенных пунктов Донетчины, - DeepState.





