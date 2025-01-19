В окрестностях Великой Новоселки тяжелые оборонительные бои, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 18 января 2025 года, противник проводил наступательные действия в Волчанске на Харьковском направлении и в районах Петропавловки, Песчаного, Зеленого Гая и Лозовой на Купянском направлении. Атаки врага отбиты.

Как отмечается, на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка и Ямполовка. Противник успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яре, Торецке и в районах Крымского и Щербиновки. В направлении Ступочек враг предпринял попытку применения бронетехники для огневой поддержки. В результате нанесения огневого поражения, один танк и одна ББМ были повреждены.

"На Покровском направлении силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Враг проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования населенного пункта Великая Новоселка. Для поддержки наступательных действий враг активно применял бронетехнику.

"В результате огневого воздействия было уничтожено два танка и пять бронемашин противника. Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои", - подчеркивают в ОСГВ "Хортица".

Накануне в DeepState сообщили, что россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки.