Враг продвинулся в Котлино и Удачном и еще около четырех населенных пунктов Донетчины, - DeepState.
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времьевки и Большой Новоселки", - говорится в сообщении.
