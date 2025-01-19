РУС
Враг продвинулся в Котлино и Удачном и еще около четырех населенных пунктов Донетчины, - DeepState.

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времьевки и Большой Новоселки", - говорится в сообщении.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Сирський - син свого народу. Напевно уже 3 рази як герой РФ
показать весь комментарий
19.01.2025 02:05 Ответить
А наша влада у відповідь на це санкції на Порошенка...
показать весь комментарий
19.01.2025 06:46 Ответить
А Бубочка ненаситнимй до влади, веде активну підготовку до виборів і почав разом з портновим, татаровим і єлдаком зачищати опозицію, кого в тюрму, а на кого для залякування кримінальні справи. Не проккатить насилля і несправедливість в Україні навіть під час війни.
показать весь комментарий
19.01.2025 07:52 Ответить
Де ж ті 800+ тис військових? по тилах? коли кацапи в повний зріст йдуть до укрєпів, а там 2-3 содата наших, їх тупо закидають гранатами і все???
показать весь комментарий
19.01.2025 18:35 Ответить
як де ... бігають і цивільних замість себе ловлять і бусифікують...
або займаються не наглядом за ПДР, а зупинять водія без причини і відправляють його дані цим людоловам..
показать весь комментарий
19.01.2025 19:31 Ответить
 
 