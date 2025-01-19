В течение дня оккупанты обстреляли 15 громад на Сумщине: атаковали из артиллерии, минометов и FPV-дронами

РУС
В течение дня среды, 19 января, российские захватчики совершили 86 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 185 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Юнаковская громада: враг совершил удары FPV- дронами (3 взрыва), бил из миномета (7 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: россияне били из миномета (7 взрывов), артиллерии (11 взрывов). Также ударили FPV-дронами (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: нанесен удар FPV-дронами (4 взрыва), осуществлен артиллерийский обстрел (13 взрывов), удары КАБ (2 взрыва) и обстрел с вертолета НАР (8 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг совершил сбрасывание взрывных устройств с БПЛА (8 взрывов), минометный обстрел (32 взрыва), атаку FPV-дронами (6 взрывов) и артиллерийский обстрел (17 взрывов).
  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов), сбросил с БПЛА взрывные устройства (2 взрыва), также атаковал громаду ударным БПЛА типа "Ланцет", в результате чего был поврежден автомобиль.
  • Белопольская громада: россияне били из миномета (4 взрыва), осуществили сбрасывание взрывных устройств с БПЛА (10 взрывов). В результате падения БПЛА типа "Гербера" поврежден частный дом.
  • Миропольская громада: россияне обстреляли громаду из РСЗО (5 взрывов).
  • Николаевская громада: буди удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Свеська громада: враг совершил артиллерийский обстрел (13 взрывов).
  • Речковская громада: произошло падение БПЛА типа "Гербера" (1 взрыв), в результате этого поврежден частный жилой дом.
  • Шалыгинская громада: сбрасывание с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва)
  • Зноб-Новгородская громада: россияне били из миномета (6 взрывов), сбросили взрывное устройство с БПЛА (1 взрыв).
  • Эсманьская община: удар FPV-дроном (1 взрыв), сбрасывание с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).
  • Новослободская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Путивльская громада: россияне ударили FPV- дронами (2 взрыва).

