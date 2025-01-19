Оккупанты атаковали Червоный Маяк на Херсонщине: погиб мужчина
Сегодня, 19 января, российские войска обстреляли из артиллерии Червоный Маяк на Херсонщине, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные лишили жизни еще одного жителя Херсонщины. Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Червоный Маяк. В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.
