Оккупанты атаковали Червоный Маяк на Херсонщине: погиб мужчина

Сегодня, 19 января, российские войска обстреляли из артиллерии Червоный Маяк на Херсонщине, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные лишили жизни еще одного жителя Херсонщины. Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Червоный Маяк. В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

