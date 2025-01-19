Оккупанты утром атаковали Дорожное на Херсонщине, за сутки убили 3 и ранили 6 человек в области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска сегодня утром, 19 января, атаковали село Шляховое в Херсонской области, за прошедшие сутки обстреляли более 30 населенных пунктов в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Обстрел Шляхового

Так, около девяти часов утра российские военные обстреляли село Шляховое, применив артиллерию.

Отмечается, что в результате атаки подверглись повреждениям частные дома. Обошлось без жертв.

Обстрелы Херсонщины за сутки

По данным председателя Херсонской ОГА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Никольское, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Янтарное, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Берислав, Змиевка, Шляховое, Монастырское, Новорайск, Червоный Маяк, Ольговка, Новоалександровка, Львовское, Николаевка, Осокоровка, Тягинка, Бургунка, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.



"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - добавил Прокудин.





