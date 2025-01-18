Россияне из артиллерии обстреляли Камышаны на Херсонщине, ранена женщина
Вечером субботы, 18 января, оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Камышаны Херсонской области. В результате вражеского обстрела ранена 65-летняя женщина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Захватчики ударили по населенному пункту ориентировочно в 18:00.
"В результате артобстрела пострадала 65-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия. Бригада "экстренки" оказала пострадавшей дорогу на месте, от госпитализации она отказалась", - рассказали в ОВА.
