Россияне из артиллерии обстреляли Камышаны на Херсонщине, ранена женщина

війська рф вдарили по Комишанах, поранено людину

Вечером субботы, 18 января, оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Камышаны Херсонской области. В результате вражеского обстрела ранена 65-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчики ударили по населенному пункту ориентировочно в 18:00.

"В результате артобстрела пострадала 65-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия. Бригада "экстренки" оказала пострадавшей дорогу на месте, от госпитализации она отказалась", - рассказали в ОВА.

Читайте также: Оккупанты убили трех человек в Бериславе и Станиславе, в Томиной Балке ранена женщина

