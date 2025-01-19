Взрывная травма и травматическая ампутация стопы: мужчина наступил на "лепесток" у остановки в Антоновке
В Антоновке на Херсонщине местный житель подорвался на российской мине, в результате чего ему ампутировали стопу.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Вблизи автобусной остановки 59-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". Вследствие детонации он получил взрывную травму и травматическую ампутацию стопы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчину госпитализировали, он - в тяжелом состоянии.
