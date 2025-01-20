За сутки на фронте 189 боевых столкновений. 89 из них – на Покровском направлении, – Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 40 авиаударов, сбросив 59 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2832 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Великая Писаревка Сумской области; Гремяч, Михальчина Слобода, Куты Первые Черниговской области; Волчанские Хутора, Волчанск Харьковской области; Троицкое, Алексеевка, Новополь, Разлив Донецкой области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении, при поддержке авиации, враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Надии, Новосергиевки, Першотравневого, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодязов, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего было отбито две атаки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 89 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлиное, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Ситуация на юге и севере

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак в направлениях Константинополя и Большой Новоселки. Кроме того, противник активно применял авиацию на направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоандреевка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 416 обстрелов. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства противовоздушной обороны противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 42 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 153 БпЛА оперативно-тактического уровня, 87 автомобилей и 6 единиц спецтехники оккупантов.

Также читайте: С начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений, 62 из них – у Покровска, - Генштаб