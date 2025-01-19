С начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений, 62 из них – у Покровска, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В течение этих суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Романовка, Грабовское, Покровки Сумской области; Лемищино Харьковской области; Леоновка, Медведевка, Бериловка Черниговской области. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись населенные пункты Александровка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении при поддержке штурмовой авиации противник дважды без успеха атаковал позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же нанес авиаудар в районе населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой, четыре атаки успешно отражены, еще три боестолкновения продолжаются.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Новосадового, Заречного, Колодязей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал в районе Часова Яра и Белой Горы, сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Торецком направлении захватчики 17 раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Одиннадцать атак успешно отражены нашими защитниками, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Шестьдесят два раза за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное, пятнадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя и Большой Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новополь.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Обстановка на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения. Враг нанес два авиационных удара двумя управляемыми бомбами по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

