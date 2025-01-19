На Покровском направлении отбиты 98 штурмов, враг пытался продвинуться у Великой Новоселки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 18 января 2025 года, на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 25 авиационных ударов, в частности, привлек семь ракет и сбросил 37 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2420 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глушковка, Шийковка, Боровская Андреевка, Борщевка, Марково, Петровка, Отрадное, Разлив, Веселое, Темировка, Константинополь, Новоселка.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭБ и еще шесть других важных целей противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 76 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой и Песчаного на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часова Яра.

Также отмечается, что двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Большой Новоселки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено два штурма противника.

Обстановка на Севере и Курской области

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.