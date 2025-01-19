РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 818 740 человек (+1580 за сутки), 9811 танков, 22 055 артсистем, 20 412 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 818740 (+1580) человек,

танков - 9811 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 20412 (+18) ед,

артиллерийских систем - 22055 (+15) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1046 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22615 (+36),

крылатые ракеты - 3051 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34401 (+76) ед,

специальная техника - 3700 (+1)

Также смотрите: На Торецком направлении воины 28 ОМБр ликвидировали российского "верблюда" – безоружного оккупанта. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (20375) Генштаб ВС (6841) ликвидация (3987) уничтожение (7739)
на завтра 20.01.2025 року, день інагурації 47 Президента США Д.Трампа є шанс на ювілей - 820000 "хароших" сруцкіх !!!
Слава ЗСУ !!!
19.01.2025 07:52 Ответить
уууррряяя!!!
більше чим купюри мертвих президентів США я люблю статистику мертвих кацапів!
19.01.2025 12:25 Ответить
і до чого тут Трамп?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.01.2025 08:03 Ответить
Ніяк потвори не скінчиться...
ГЕРОЯМ СЛАВА! Смерть ворогам!
19.01.2025 10:35 Ответить
Сподіваюсь, буде мілліон вражених орків та 10 000 танків
19.01.2025 11:29 Ответить
Мільйон орків буде десь на початку літа.
19.01.2025 14:35 Ответить
 
 