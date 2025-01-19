Общие боевые потери РФ с начала войны – около 818 740 человек (+1580 за сутки), 9811 танков, 22 055 артсистем, 20 412 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 818740 (+1580) человек,
танков - 9811 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 20412 (+18) ед,
артиллерийских систем - 22055 (+15) ед,
РСЗО - 1262 (+0) ед,
средства ППО - 1046 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 22615 (+36),
крылатые ракеты - 3051 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 34401 (+76) ед,
специальная техника - 3700 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
