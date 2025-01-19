Общие боевые потери РФ с начала войны – около 818 740 человек (+1580 за сутки), 9811 танков, 22 055 артсистем, 20 412 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 818740 (+1580) человек,

танков - 9811 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 20412 (+18) ед,

артиллерийских систем - 22055 (+15) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1046 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22615 (+36),

крылатые ракеты - 3051 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34401 (+76) ед,

специальная техника - 3700 (+1)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.