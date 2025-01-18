На Торецком направлении воины 28 ОМБр ликвидировали российского "верблюда" – безоружного оккупанта. ВИДЕО

На Торецком направлении украинские военные уничтожили очередного российского "верблюда" - так называют солдат, которых отправляют выполнять самоубийственные миссии. Аэроразведчики подразделения "Гюрза" обнаружили оккупанта, который двигался к украинским позициям с целью доставки боекомплекта или других средств для штурмовых групп. Его ликвидировали пехотинцы 28-й отдельной механизированной бригады.

"Верблюды" - это солдаты, которых не вооружают, но экипируют в бронежилеты, чтобы они могли максимально приблизиться к нашим позициям. Их миссия - оставить там мины, боеприпасы или рации, которые затем могут использовать следующие штурмовые группы оккупантов. Сами "верблюды" считаются одноразовыми, и их спасение для российского командования не является приоритетом.

Тактика подобных атак частично перенята из практики "вагнеровцев", которые использовали похожие методы ранее. Однако сейчас, в условиях массового использования дронов для аэроразведки и коррекции огня, такие действия становятся еще менее эффективными. Украинские военные оперативно выявляют и уничтожают таких солдат.

Этот случай - очередное доказательство того, что российская армия продолжает использовать своих солдат как расходный материал, отправляя их на смерть без какой-либо перспективы возвращения.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

