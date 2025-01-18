РУС
На Торецком направлении воины 28 ОМБр ликвидировали российского "верблюда" – безоружного оккупанта. ВИДЕО

На Торецком направлении украинские военные уничтожили очередного российского "верблюда" - так называют солдат, которых отправляют выполнять самоубийственные миссии. Аэроразведчики подразделения "Гюрза" обнаружили оккупанта, который двигался к украинским позициям с целью доставки боекомплекта или других средств для штурмовых групп. Его ликвидировали пехотинцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Егерской бригады остановили атаку противника на Волчанском направлении. ВИДЕО

"Верблюды" - это солдаты, которых не вооружают, но экипируют в бронежилеты, чтобы они могли максимально приблизиться к нашим позициям. Их миссия - оставить там мины, боеприпасы или рации, которые затем могут использовать следующие штурмовые группы оккупантов. Сами "верблюды" считаются одноразовыми, и их спасение для российского командования не является приоритетом.

Тактика подобных атак частично перенята из практики "вагнеровцев", которые использовали похожие методы ранее. Однако сейчас, в условиях массового использования дронов для аэроразведки и коррекции огня, такие действия становятся еще менее эффективными. Украинские военные оперативно выявляют и уничтожают таких солдат.

Этот случай - очередное доказательство того, что российская армия продолжает использовать своих солдат как расходный материал, отправляя их на смерть без какой-либо перспективы возвращения.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс и опубликовали соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (20375) война (1442) ликвидация (3987) 28 отдельная механизированная бригада (194)
Вот пуля пролєтєла.... - "і АГА"
показать весь комментарий
18.01.2025 15:09 Ответить
навіщо ця допис ???він не беззбійний якщо тягнет сброю...
показать весь комментарий
18.01.2025 16:08 Ответить
Досить цих нікчемних "новин". Кацапи під Покровськом.
показать весь комментарий
18.01.2025 16:15 Ответить
Двугорбый?
показать весь комментарий
18.01.2025 17:14 Ответить
Та не-обычный дромадер.В простонародье-сутулый.
показать весь комментарий
19.01.2025 04:22 Ответить
Якось читав розповідь одного з наших розвідників які узяли одного такого ,,верблюда" в полон. Ім виявився мобілізований наш чолов"яга, з нашого окупованого Токмака. Той розповів , що росіяне там насильно мобілізували і зібрали групу приблизно з 50 чоловіків. Ті начали кіпішувати що ті не мають права і що це незаконно. Ті відібрали 5 самих активних балакунів і перед усіма іх розстріляли. Інших відправили на нуль але зброю не дали а зробили ,,верблюдами"......
показать весь комментарий
18.01.2025 18:50 Ответить
Самые опасные войска-веблюжьи.Для самих верблюдов.
показать весь комментарий
19.01.2025 04:17 Ответить
 
 