Бойцы Егерской бригады остановили атаку противника на Волчанском направлении. ВИДЕО

На восточном направлении российские войска продолжают безуспешные попытки прорвать оборону украинских военных. Очередную атаку противника на Волчанском направлении остановили бойцы 71-й отдельной егерской бригады, эффективно используя беспилотники, артиллерию и стрелковое оружие.

Противник пытался атаковать на бронетехнике, но один из десантников точным выстрелом из одноразового гранатомета подбил МТЛБ. После этого оккупанты спешились и начали штурм здания, которое украинские военные превратили в оборонительный пункт.

Смотрите: Силы обороны отбили штурм, уничтожили технику и взяли в плен 6 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Бой продолжался около трех часов. Десантники вызвали подкрепление и удерживали свои позиции до прибытия пехотных и штурмовых подразделений. Совместными усилиями, при поддержке пограничников из бригады "Форпост", здание было зачищено, а шестеро российских военных попали в плен. Пленные, осознав безвыходность ситуации, поблагодарили украинских воинов за сохраненные жизни, сообщает Цензор.НЕТ.

