Враг трижды штурмовал на Запорожском направлении и островную зону в устье Днепра на Херсонщине, за сутки потерял 58 человек, - Силы обороны Юга

Ситуація на Півдні на 19 січня

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга по ситуации на фронте по состоянию на 19 января, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы и авиационные удары, применяют ударные дроны различных типов, ведут аэроразведку. За минувшие сутки противник 250 раз обстрелял позиции наших войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожской области с применением КАБов.

Также читайте: Оккупанты совершили семь штурмов на юге, их потери за сутки составляют 86 человек, - Силы обороны Юга

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 389 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Зала" и "Суперкам", сбросил почти 260 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции наших войск на Запорожском направлении и островной зоне в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 вражеских штурма.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, постоянно наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие сутки уничтожено 58 оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ шесть раз штурмовали в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 102 оккупанта, - ОТГ "Харьков"

Также вражеские потери составляли:

  • 1 артиллерийская система;
  • 13 единиц автомобильной и бронетехники;
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 3 лодки;
  • 6 мотоциклов;
  • 1 камера видеонаблюдения "Муром-М";
  • 5 терминалов "Starlink" и 4 станции РЭБ;
  • 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Силы обороны уничтожили танк, 5 военных грузовиков, 7 авто оккупантов и квадроцикл на Лиманском направлении. ВИДЕО

Кроме того, поражено:

  • 12 укрытий;
  • 6 наблюдательных пунктов;
  • 2 генератора;
  • 1 место хранения боеприпасов;
  • 2 антенны связи;
  • 9 антенн управления БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

армия РФ (20375) уничтожение (7739) боевые действия (4766) Силы обороны юга (428) война в Украине (5794)
