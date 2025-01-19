Враг трижды штурмовал на Запорожском направлении и островную зону в устье Днепра на Херсонщине, за сутки потерял 58 человек, - Силы обороны Юга
Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга по ситуации на фронте по состоянию на 19 января, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы и авиационные удары, применяют ударные дроны различных типов, ведут аэроразведку. За минувшие сутки противник 250 раз обстрелял позиции наших войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожской области с применением КАБов.
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 389 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Зала" и "Суперкам", сбросил почти 260 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции наших войск на Запорожском направлении и островной зоне в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 вражеских штурма.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.
Потери армии РФ
Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, постоянно наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие сутки уничтожено 58 оккупантов.
Также вражеские потери составляли:
- 1 артиллерийская система;
- 13 единиц автомобильной и бронетехники;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 3 лодки;
- 6 мотоциклов;
- 1 камера видеонаблюдения "Муром-М";
- 5 терминалов "Starlink" и 4 станции РЭБ;
- 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".
Кроме того, поражено:
- 12 укрытий;
- 6 наблюдательных пунктов;
- 2 генератора;
- 1 место хранения боеприпасов;
- 2 антенны связи;
- 9 антенн управления БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль