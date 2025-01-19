Войска РФ шесть раз штурмовали в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 102 оккупанта, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 19 января.
За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ед. "Искандер-М", 65 ударов дронами-камикадзе и осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составляют 102 существа, из них безвозвратные - 55, санитарные - 47.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему;
- 10 автомобилей;
- 12 единиц спецтехники;
- 53 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 65 укрытий для личного состава;
- 1 место хранения горюче-смазочных материалов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.
