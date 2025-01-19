РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости
568 0

Войска РФ шесть раз штурмовали в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 102 оккупанта, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківському напрямку на 19 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 19 января.

За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ед. "Искандер-М", 65 ударов дронами-камикадзе и осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.

Смотрите также: Тела оккупантов валяются прямо на могильных плитах кладбища в районе поселка Великая Новоселка на Донетчине. ВИДЕО

Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составляют 102 существа, из них безвозвратные - 55, санитарные - 47.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийскую систему;
  • 10 автомобилей;
  • 12 единиц спецтехники;
  • 53 БпЛА.

Читайте также: В окрестностях Великой Новоселки тяжелые оборонительные бои, - ОСГВ "Хортица"

Кроме того, уничтожено:

  • 65 укрытий для личного состава;
  • 1 место хранения горюче-смазочных материалов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 818 740 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (20375) уничтожение (7739) боевые действия (4766) Волчанск (434) Харьковская область (1489) Чугуевский район (204) война в Украине (5794) ОТГ Харьков (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 