РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8657 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 409 23

Тела оккупантов валяются прямо на могильных плитах кладбища в районе поселка Великая Новоселка на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области в районе поселка Великая Новоселка российские солдаты, которые пытаются штурмовать украинские позиции, несут значительные потери.

Смотрите также: Пограничники уничтожили БМП, ПТРК, 4 автомобиля и 2 укрытия оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады останавливают врага, используя стрелковые подразделения, артиллерию и дроны. Аэроразведка украинских сил зафиксировала как ликвидированные российские захватчики лежат прямо на могильных плитах кладбища. Тела оккупантов разбросаны между памятниками и крестами.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов

Автор: 

армия РФ (20375) война (1442) ликвидация (3987) 110 отдельная механизированная бригада (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Осквернила кладовище дохлятина.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:47 Ответить
+25
Мерзенна сволота, ні живим ні мертвим спокою не дають.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:51 Ответить
+19
Я маю лише два бажання зрання-какао і дохла русня!
показать весь комментарий
19.01.2025 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я маю лише два бажання зрання-какао і дохла русня!
показать весь комментарий
19.01.2025 11:41 Ответить
А віночки поци перед своєю смертю навіщо з могил поскидали?
показать весь комментарий
19.01.2025 11:54 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 11:55 Ответить
маю лише одне - дохла русня
показать весь комментарий
19.01.2025 12:09 Ответить
Не б відходячи від каси.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:42 Ответить
Осквернила кладовище дохлятина.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:47 Ответить
Орки побачили що пам'ятники в рази дорожчі за їх житло,
розчарувалися в свому нікчемному існуванні, нагадилиі самоубілісь
показать весь комментарий
20.01.2025 11:08 Ответить
Якби перестали лізти далі - а так співають - ми за ціною не постоім
показать весь комментарий
19.01.2025 11:48 Ответить
Їпануті створіння...
показать весь комментарий
19.01.2025 11:49 Ответить
Мерзенна сволота, ні живим ні мертвим спокою не дають.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:51 Ответить
Цим потвора не місце на людському цвинтарі
показать весь комментарий
19.01.2025 12:01 Ответить
Так ось які вони квартири на Печерську про які мріяли рашисти
показать весь комментарий
19.01.2025 12:14 Ответить
Цукерки збирали свинособаки.
показать весь комментарий
19.01.2025 12:14 Ответить
сатана засіла на московії , все більше і більше стає очевидно що це зомбоапокаліпсіс , знищення якого повинно стати задачею для усього світу , а не тільки для маленької України
показать весь комментарий
19.01.2025 12:30 Ответить
Усьому світу (т.зв. "цивілізованому") не до того. У них "вибори".
показать весь комментарий
19.01.2025 12:40 Ответить
Ана кладбище всё спокойненько
Ни врагов ни друзей не видать
Всё культурненько, всё пристойненько
Исключительная благодать.

(М. Ножкин. Приписывается В. Высоцкому)
показать весь комментарий
19.01.2025 12:32 Ответить
Тенденція, насправді, дуже погана. Якщо бої на кладовищі, то росіяни вже просочились у приватний сектор на окраїнах Великої Новосілки. Як показують подібні ситуації з іншими містами Донбасу, якщо росіяни зайшли у міську забудову-це все...Тому питання її повного захоплення-лише питання часу...За півтора роки втрачене все, що відвойоване на Времівському виступі влітку 2023...Сумно...Кому там далі приготуватись? Покровському (не плутати з Покровськом), Петропавлівці, Тернам, Межовій? На жаль, без переваги в повітрі перелому у ході бойових дій не буде...
показать весь комментарий
19.01.2025 12:58 Ответить
давайте посміємось з дохлих кацапів, і пофігу що гарнізону зараз доводиться з боями прориватись з фактично оточення через болота та річки.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:16 Ответить
русня в позі як звично для неї "на поминках"
показать весь комментарий
19.01.2025 17:31 Ответить
Дивно, чого вони, кацапи, так поводяться зі своїми браттями ? Бурятами, якутами, чукчами й т.п. Або вони їх за людей не вважають, або вони самі нелюди чи не так ?
показать весь комментарий
19.01.2025 17:53 Ответить
Далеко ходити не треба...
показать весь комментарий
19.01.2025 18:34 Ответить
"... І до того напоминались,
Що деякі аж повалялись -
Тоді і годі поминать"

"Енеїда" І Котляреський.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:33 Ответить
Мій біль -тіла українців і тих, хто пропав безвісти . Загарбники-нечисть а не тіла.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:55 Ответить
 
 