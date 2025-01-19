Тела оккупантов валяются прямо на могильных плитах кладбища в районе поселка Великая Новоселка на Донетчине. ВИДЕО
В Донецкой области в районе поселка Великая Новоселка российские солдаты, которые пытаются штурмовать украинские позиции, несут значительные потери.
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады останавливают врага, используя стрелковые подразделения, артиллерию и дроны. Аэроразведка украинских сил зафиксировала как ликвидированные российские захватчики лежат прямо на могильных плитах кладбища. Тела оккупантов разбросаны между памятниками и крестами.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
