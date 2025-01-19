РУС
"Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов

Воины 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" показали уничтожение живой силы противника. Бойцы ликвидировали 32 российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов.

Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

армия РФ (20375) война (1442) ликвидация (3987) Бровди Роберт Мадяр (37)
Топ комментарии
+27
Під ранкову каву це відео в самий раз. Слава ЗСУ.
19.01.2025 10:41 Ответить
+19
"Джага-Джага"!!!
"... туго маш"
19.01.2025 10:36 Ответить
+19
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
19.01.2025 10:52 Ответить
"Джага-Джага"!!!
"... туго маш"
19.01.2025 10:36 Ответить
И этот - "хорошие русские"? Да это хорошие русские в квадрате! Ещё бы самозакопались и были бы в кубе! Так держать, росиянцы.
19.01.2025 17:36 Ответить
Під ранкову каву це відео в самий раз. Слава ЗСУ.
19.01.2025 10:41 Ответить
Птахи на висоті!!!!
Але бракованих 82мм забагато - дуже швидко до накабздона відправляють...
19.01.2025 10:48 Ответить
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
19.01.2025 10:52 Ответить
Ось так Ванькі і згниють у посадках, бо не сиділося у себе в Ху...********** на росії.
19.01.2025 10:54 Ответить
фігасе.. 32 хробаки за ніч... А вони все повзуть падли
19.01.2025 10:56 Ответить
Птахи дуже влучні - серуть прямо на голови
19.01.2025 11:40 Ответить
Hände hoch! Tod den Russisch Schweinen!
19.01.2025 11:59 Ответить
Суперові хлопці.
19.01.2025 12:51 Ответить
Мадяру *оскара*
19.01.2025 13:09 Ответить
у "Мадяра" в бригаді стільки пташенят стало на крило, що ОСКАРІВ потрбно дуже багато - позолоти не вистачить! Вони - Герої!!!
19.01.2025 17:41 Ответить
Справжні герої!🥰
19.01.2025 13:16 Ответить
Мадяр продемонстрував нову методику підвищення ефективності влучень. Не думаю, що цю методику треба було офіширувати
19.01.2025 18:47 Ответить
Мир стал чище!!! Лучша работа в свете!
19.01.2025 18:56 Ответить
Бальзам на душу!
Мадяр - великий талант у всіх відношеннях
19.01.2025 23:36 Ответить
Ювелірна робота та гарний коментар.
20.01.2025 11:03 Ответить
 
 