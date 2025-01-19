"Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов
Воины 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" показали уничтожение живой силы противника. Бойцы ликвидировали 32 российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов.
Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Топ комментарии
ОсвальдКоблпот #588757
19.01.2025 10:41
Luk Viktor
19.01.2025 10:36
Александр Чуднивец #474549
19.01.2025 10:52
"... туго маш"
Але бракованих 82мм забагато - дуже швидко до накабздона відправляють...
Мадяр - великий талант у всіх відношеннях